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نوه بالإرادة وتقدير الظروف.. وكيل الرياض يهنئ القيادة بنجاح "قمم مكة"

قال: تُجسّد اهتمام الملك وولي عهده بمصالح الأمة ومكانة وريادة المملكة دوليًّا

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

ونوه "السديري"، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، بالإرادة الحكيمة وتقدير الظروف الدقيقة التي تَجَلّت في المكان الأول للمسلمين وقبلتهم، والشهر الفضيل في عبادتهم؛ اهتمامًا وحرصًا من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مصالح الأمتين الإسلامية والعربية، وتجسيدًا لمكانة وريادة المملكة دوليًّا.

وبيّن أن المملكة منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- تبذل جهودها عامة بالسلم والسلام ونشر الأمن والاطمئنان، ومن هنا كان المنهج الراسخ والدور الرائد.

وفي ختام تصريحه، دعا "السديري" الله جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، ويديم عز قيادتها ذخرًا للإسلام والمسلمين.

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نوه بالإرادة وتقدير الظروف.. وكيل الرياض يهنئ القيادة بنجاح "قمم مكة"
سبق

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

ونوه "السديري"، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، بالإرادة الحكيمة وتقدير الظروف الدقيقة التي تَجَلّت في المكان الأول للمسلمين وقبلتهم، والشهر الفضيل في عبادتهم؛ اهتمامًا وحرصًا من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مصالح الأمتين الإسلامية والعربية، وتجسيدًا لمكانة وريادة المملكة دوليًّا.

وبيّن أن المملكة منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- تبذل جهودها عامة بالسلم والسلام ونشر الأمن والاطمئنان، ومن هنا كان المنهج الراسخ والدور الرائد.

وفي ختام تصريحه، دعا "السديري" الله جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، ويديم عز قيادتها ذخرًا للإسلام والمسلمين.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
01:08 PM

نوه بالإرادة وتقدير الظروف.. وكيل الرياض يهنئ القيادة بنجاح "قمم مكة"

قال: تُجسّد اهتمام الملك وولي عهده بمصالح الأمة ومكانة وريادة المملكة دوليًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

ونوه "السديري"، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، بالإرادة الحكيمة وتقدير الظروف الدقيقة التي تَجَلّت في المكان الأول للمسلمين وقبلتهم، والشهر الفضيل في عبادتهم؛ اهتمامًا وحرصًا من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مصالح الأمتين الإسلامية والعربية، وتجسيدًا لمكانة وريادة المملكة دوليًّا.

وبيّن أن المملكة منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- تبذل جهودها عامة بالسلم والسلام ونشر الأمن والاطمئنان، ومن هنا كان المنهج الراسخ والدور الرائد.

وفي ختام تصريحه، دعا "السديري" الله جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، ويديم عز قيادتها ذخرًا للإسلام والمسلمين.

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