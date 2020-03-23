أهالي يدمة يلتزمون بقرار حظر التجوال ويرددون : سمعًا وطاعة

انتشرت الفرق الأمنية بالمحافظة التي خلت تمامًا من حركة المشاة

بعدما أمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في المملكة، التزم أهالي محافظة يدمة بتنفيذ القرار الذي بدأ في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين.

وتفصيلاً، أكد أهالي محافظة يدمة لـ"سبق" أن كل ما يصدر من ولاة أمرنا هو لصالحنا، ومن أجل صحتنا، وواجبنا الديني والوطني يحتم علينا أن ننفذ ونردد: "سمعًا وطاعة".

وفي إطار حظر التجوال، انتشرت الفرق الأمنية في المحافظة، والتي خلت تمامًا من حركة المشاة.



ويؤكد اهالٍ يدمة لـ"سبق" : كل ما يصدر من ولاة أمرنا هو لصالحنا، ومن أجل صحتنا، وواجبنا الديني والوطني يحتم علينا أن ننفذ ونردد: "سمعا وطاعة".