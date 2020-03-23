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أهالي يدمة يلتزمون بقرار حظر التجوال ويرددون : سمعًا وطاعة

انتشرت الفرق الأمنية بالمحافظة التي خلت تمامًا من حركة المشاة

بعدما أمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في المملكة، التزم أهالي محافظة يدمة بتنفيذ القرار الذي بدأ في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين.

وتفصيلاً، أكد أهالي محافظة يدمة لـ"سبق" أن كل ما يصدر من ولاة أمرنا هو لصالحنا، ومن أجل صحتنا، وواجبنا الديني والوطني يحتم علينا أن ننفذ ونردد: "سمعًا وطاعة".

وفي إطار حظر التجوال، انتشرت الفرق الأمنية في المحافظة، والتي خلت تمامًا من حركة المشاة.


ويؤكد اهالٍ يدمة لـ"سبق" : كل ما يصدر من ولاة أمرنا هو لصالحنا، ومن أجل صحتنا، وواجبنا الديني والوطني يحتم علينا أن ننفذ ونردد: "سمعا وطاعة".

نجران محافظة يدمة حظر التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أهالي يدمة يلتزمون بقرار حظر التجوال ويرددون : سمعًا وطاعة
سبق

بعدما أمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في المملكة، التزم أهالي محافظة يدمة بتنفيذ القرار الذي بدأ في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين.

وتفصيلاً، أكد أهالي محافظة يدمة لـ"سبق" أن كل ما يصدر من ولاة أمرنا هو لصالحنا، ومن أجل صحتنا، وواجبنا الديني والوطني يحتم علينا أن ننفذ ونردد: "سمعًا وطاعة".

وفي إطار حظر التجوال، انتشرت الفرق الأمنية في المحافظة، والتي خلت تمامًا من حركة المشاة.


ويؤكد اهالٍ يدمة لـ"سبق" : كل ما يصدر من ولاة أمرنا هو لصالحنا، ومن أجل صحتنا، وواجبنا الديني والوطني يحتم علينا أن ننفذ ونردد: "سمعا وطاعة".

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:14 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:29 PM

أهالي يدمة يلتزمون بقرار حظر التجوال ويرددون : سمعًا وطاعة

انتشرت الفرق الأمنية بالمحافظة التي خلت تمامًا من حركة المشاة

A A A
بندر آل فطيح - نجران
0
1,218

بعدما أمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في المملكة، التزم أهالي محافظة يدمة بتنفيذ القرار الذي بدأ في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين.

وتفصيلاً، أكد أهالي محافظة يدمة لـ"سبق" أن كل ما يصدر من ولاة أمرنا هو لصالحنا، ومن أجل صحتنا، وواجبنا الديني والوطني يحتم علينا أن ننفذ ونردد: "سمعًا وطاعة".

وفي إطار حظر التجوال، انتشرت الفرق الأمنية في المحافظة، والتي خلت تمامًا من حركة المشاة.


ويؤكد اهالٍ يدمة لـ"سبق" : كل ما يصدر من ولاة أمرنا هو لصالحنا، ومن أجل صحتنا، وواجبنا الديني والوطني يحتم علينا أن ننفذ ونردد: "سمعا وطاعة".

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