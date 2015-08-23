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لأول مرة منذ مايو.. "بيتكوين" ترتفع إلى 50 ألف دولار

الرقم التاريخي لها كان في أبريل بقيمة 64.85 ألف دولار

لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" إلى 50000 دولار، وفقاً لبيانات التداول.

ونمت عملة بيتكوين خلال جلسة التداول اليوم الإثنين بنسبة 2.27%، لتصل إلى 50 ألف دولار، وفقاً لبيانات بوابة "Coindesk" في الساعة 05:50 بتوقيت موسكو.

وكانت آخر مرة كان فيها سعر العملة المشفرة أعلى من 50 ألف دولار في 15 مايو 2021 وفق، "روسيا اليوم".

ويستمر سعر بيتكوين في التعافي بعد انخفاضٍ حادٍ في أواخر الربيع، عندما فقدت العملة المشفرة ما يقرب من ثلث قيمتها في مايو، ثم انخفض سعرها إلى 37.3 ألف دولار من 57.7 ألف. في يونيو، لم يتغير المؤشر بشكل كبير، ولكن اعتباراً من النصف الثاني من شهر يوليو تقريباً، ارتفعت قيمة بيتكوين، واستمرت للأسبوع الخامس على التوالي. وبلغ الرقم القياسي التاريخي لقيمة بيتكوين الذي تمّ الوصول إليه في أبريل هو 64.85 ألف دولار.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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لأول مرة منذ مايو.. "بيتكوين" ترتفع إلى 50 ألف دولار
سبق

لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" إلى 50000 دولار، وفقاً لبيانات التداول.

ونمت عملة بيتكوين خلال جلسة التداول اليوم الإثنين بنسبة 2.27%، لتصل إلى 50 ألف دولار، وفقاً لبيانات بوابة "Coindesk" في الساعة 05:50 بتوقيت موسكو.

وكانت آخر مرة كان فيها سعر العملة المشفرة أعلى من 50 ألف دولار في 15 مايو 2021 وفق، "روسيا اليوم".

ويستمر سعر بيتكوين في التعافي بعد انخفاضٍ حادٍ في أواخر الربيع، عندما فقدت العملة المشفرة ما يقرب من ثلث قيمتها في مايو، ثم انخفض سعرها إلى 37.3 ألف دولار من 57.7 ألف. في يونيو، لم يتغير المؤشر بشكل كبير، ولكن اعتباراً من النصف الثاني من شهر يوليو تقريباً، ارتفعت قيمة بيتكوين، واستمرت للأسبوع الخامس على التوالي. وبلغ الرقم القياسي التاريخي لقيمة بيتكوين الذي تمّ الوصول إليه في أبريل هو 64.85 ألف دولار.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
10:08 AM

لأول مرة منذ مايو.. "بيتكوين" ترتفع إلى 50 ألف دولار

الرقم التاريخي لها كان في أبريل بقيمة 64.85 ألف دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" إلى 50000 دولار، وفقاً لبيانات التداول.

ونمت عملة بيتكوين خلال جلسة التداول اليوم الإثنين بنسبة 2.27%، لتصل إلى 50 ألف دولار، وفقاً لبيانات بوابة "Coindesk" في الساعة 05:50 بتوقيت موسكو.

وكانت آخر مرة كان فيها سعر العملة المشفرة أعلى من 50 ألف دولار في 15 مايو 2021 وفق، "روسيا اليوم".

ويستمر سعر بيتكوين في التعافي بعد انخفاضٍ حادٍ في أواخر الربيع، عندما فقدت العملة المشفرة ما يقرب من ثلث قيمتها في مايو، ثم انخفض سعرها إلى 37.3 ألف دولار من 57.7 ألف. في يونيو، لم يتغير المؤشر بشكل كبير، ولكن اعتباراً من النصف الثاني من شهر يوليو تقريباً، ارتفعت قيمة بيتكوين، واستمرت للأسبوع الخامس على التوالي. وبلغ الرقم القياسي التاريخي لقيمة بيتكوين الذي تمّ الوصول إليه في أبريل هو 64.85 ألف دولار.

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201,250 سيارة ..

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