النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حكومة العراق تقرر وقف عمل قناتَيْ العربية والحدث بالبلاد‫

بذريعة عدم وجود ترخيص.. تزامنًا مع التغطية المتواصلة للقناتَيْن

قررت الحكومة العراقية وقف عمل قناتَي العربية والحدث في البلاد بذريعة عدم وجود ترخيص، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً.. طلبت قوة من الشرطة العراقية من مراسلي قناتَي العربية والحدث وقف أي نشاط صحفي تحت الذريعة نفسها. وتزامن قرار الحكومة العراقية مع التغطية الصحفية المتواصلة لقناتَي العربية والحدث لمجريات التظاهرات الاحتجاجية في المدن العراقية.

يُذكر أن مسلحين ملثمين كانوا قد هاجموا في السادس من الشهر الجاري مكتب "العربية" في العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مراسل "العربية" في العاصمة العراقية وقتها بأن المكتب كان قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية إلا أن القائمين على المكتب تواصلوا مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، وبالفعل تم توفير الحماية لمدة قصيرة، لكن ضغط المظاهرات أجبر فِرق الحماية على الانسحاب والمغادرة.

ووصف المراسل أن سيارات سوداء أقلت أشخاصًا ملثمين (نحو 10 أشخاص)، يرتدون زيًّا أسود، اقتحموا المدخل الرئيسي، وقاموا بالاعتداء على الكادر الموجود في مكتب القناة، وضربوا الموظفين بالأسلحة، ثم قاموا بتحطيم المعدات والأجهزة المحمولة.

وأضاف المراسل بأن المسلحين أوهموا العاملين بأنهم قاموا بإعدامات، وكانوا يتحدثون باللهجة العراقية العادية، ثم خرجوا من المكتب إلى مكان مجهول.

كما أكد المراسل وقوع إصابات بين الزملاء أثناء الهجوم.

وأوضح المراسل حينها أن الفريق تلقى تأكيدات ووعودًا من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين بمتابعة تفاصيل الهجوم، وأكد أن هناك اجتماعًا لكبار المسؤولين، تعهد أحدهم خلاله بفتح تحقيق كامل بشأن عملية الاعتداء.

أيضًا أفاد المراسل بأن عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعت عن تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم.

العربية الحدث العراق الاحتجاجات في العراق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حكومة العراق تقرر وقف عمل قناتَيْ العربية والحدث بالبلاد‫
سبق

قررت الحكومة العراقية وقف عمل قناتَي العربية والحدث في البلاد بذريعة عدم وجود ترخيص، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً.. طلبت قوة من الشرطة العراقية من مراسلي قناتَي العربية والحدث وقف أي نشاط صحفي تحت الذريعة نفسها. وتزامن قرار الحكومة العراقية مع التغطية الصحفية المتواصلة لقناتَي العربية والحدث لمجريات التظاهرات الاحتجاجية في المدن العراقية.

يُذكر أن مسلحين ملثمين كانوا قد هاجموا في السادس من الشهر الجاري مكتب "العربية" في العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مراسل "العربية" في العاصمة العراقية وقتها بأن المكتب كان قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية إلا أن القائمين على المكتب تواصلوا مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، وبالفعل تم توفير الحماية لمدة قصيرة، لكن ضغط المظاهرات أجبر فِرق الحماية على الانسحاب والمغادرة.

ووصف المراسل أن سيارات سوداء أقلت أشخاصًا ملثمين (نحو 10 أشخاص)، يرتدون زيًّا أسود، اقتحموا المدخل الرئيسي، وقاموا بالاعتداء على الكادر الموجود في مكتب القناة، وضربوا الموظفين بالأسلحة، ثم قاموا بتحطيم المعدات والأجهزة المحمولة.

وأضاف المراسل بأن المسلحين أوهموا العاملين بأنهم قاموا بإعدامات، وكانوا يتحدثون باللهجة العراقية العادية، ثم خرجوا من المكتب إلى مكان مجهول.

كما أكد المراسل وقوع إصابات بين الزملاء أثناء الهجوم.

وأوضح المراسل حينها أن الفريق تلقى تأكيدات ووعودًا من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين بمتابعة تفاصيل الهجوم، وأكد أن هناك اجتماعًا لكبار المسؤولين، تعهد أحدهم خلاله بفتح تحقيق كامل بشأن عملية الاعتداء.

أيضًا أفاد المراسل بأن عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعت عن تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
01:09 AM

حكومة العراق تقرر وقف عمل قناتَيْ العربية والحدث بالبلاد‫

بذريعة عدم وجود ترخيص.. تزامنًا مع التغطية المتواصلة للقناتَيْن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
5,807

قررت الحكومة العراقية وقف عمل قناتَي العربية والحدث في البلاد بذريعة عدم وجود ترخيص، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً.. طلبت قوة من الشرطة العراقية من مراسلي قناتَي العربية والحدث وقف أي نشاط صحفي تحت الذريعة نفسها. وتزامن قرار الحكومة العراقية مع التغطية الصحفية المتواصلة لقناتَي العربية والحدث لمجريات التظاهرات الاحتجاجية في المدن العراقية.

يُذكر أن مسلحين ملثمين كانوا قد هاجموا في السادس من الشهر الجاري مكتب "العربية" في العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مراسل "العربية" في العاصمة العراقية وقتها بأن المكتب كان قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية إلا أن القائمين على المكتب تواصلوا مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، وبالفعل تم توفير الحماية لمدة قصيرة، لكن ضغط المظاهرات أجبر فِرق الحماية على الانسحاب والمغادرة.

ووصف المراسل أن سيارات سوداء أقلت أشخاصًا ملثمين (نحو 10 أشخاص)، يرتدون زيًّا أسود، اقتحموا المدخل الرئيسي، وقاموا بالاعتداء على الكادر الموجود في مكتب القناة، وضربوا الموظفين بالأسلحة، ثم قاموا بتحطيم المعدات والأجهزة المحمولة.

وأضاف المراسل بأن المسلحين أوهموا العاملين بأنهم قاموا بإعدامات، وكانوا يتحدثون باللهجة العراقية العادية، ثم خرجوا من المكتب إلى مكان مجهول.

كما أكد المراسل وقوع إصابات بين الزملاء أثناء الهجوم.

وأوضح المراسل حينها أن الفريق تلقى تأكيدات ووعودًا من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين بمتابعة تفاصيل الهجوم، وأكد أن هناك اجتماعًا لكبار المسؤولين، تعهد أحدهم خلاله بفتح تحقيق كامل بشأن عملية الاعتداء.

أيضًا أفاد المراسل بأن عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعت عن تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,592
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,634
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,105
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,244

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة