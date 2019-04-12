24 ساعة تدفع وفيات كورونا بإسبانيا صوب الـ 17 ألفاً

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 619 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 16972.
ووفق "رويترز"، تمّ تسجيل 4167 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 166019 حالة.
أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 619 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 16972.
ووفق "رويترز"، تمّ تسجيل 4167 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 166019 حالة.إسبانيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 619 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 16972.
ووفق "رويترز"، تمّ تسجيل 4167 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 166019 حالة.
أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 619 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 16972.
ووفق "رويترز"، تمّ تسجيل 4167 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 166019 حالة.