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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

24 ساعة تدفع وفيات كورونا بإسبانيا صوب الـ 17 ألفاً

سجّلت 4167 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 166019

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 619 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 16972.

ووفق "رويترز"، تمّ تسجيل 4167 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 166019 حالة.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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24 ساعة تدفع وفيات كورونا بإسبانيا صوب الـ 17 ألفاً
سبق

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 619 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 16972.

ووفق "رويترز"، تمّ تسجيل 4167 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 166019 حالة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
01:21 PM

24 ساعة تدفع وفيات كورونا بإسبانيا صوب الـ 17 ألفاً

سجّلت 4167 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 166019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 619 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 16972.

ووفق "رويترز"، تمّ تسجيل 4167 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 166019 حالة.

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