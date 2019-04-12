ووفق "رويترز"، تمّ تسجيل 4167 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 166019 حالة.

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 619 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 16972.

24 ساعة تدفع وفيات كورونا بإسبانيا صوب الـ 17 ألفاً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-12 أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 619 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 16972. ووفق "رويترز"، تمّ تسجيل 4167 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 166019 حالة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 01:21 PM

24 ساعة تدفع وفيات كورونا بإسبانيا صوب الـ 17 ألفاً سجّلت 4167 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 166019





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أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 619 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 16972.

ووفق "رويترز"، تمّ تسجيل 4167 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 166019 حالة.