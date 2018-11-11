الفرج: نفذنا ما طلبه "خيسوس" فتحققت الثلاثية.. "كاريلو": في الشوط الأول أرهقنا الوحدة

بعد التربع على قمة الصدارة

قال لاعب الهلال سلمان الفرج إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الوحدة مساء اليوم واستحقينا النقاط الثلاث بالأهداف الثلاثة والحفاظ على الصدارة بفارق نقطي جيد، ونتمنى توسيع الفارق أكثر وأكثر.

وأضاف الفرج :" فريق الوحدة فريق صعب ولكن مدربنا بتكتيك معين أوضح لنا كيفية إيقاف بعض العناصر المؤثرة في الوحدة، لذا نفذنا ماطلب منا وبالذات في الشوط الأول الذي حسمنا خلاله النتيجة ".

من جهة ثانية قال اللاعب "كاريلو " إن فريقه قدم مباراة جيدة وحسم النتيجة في الشوط الأول الذي كان مميزاً فيه.

وأضاف كاريلو :" أرهقنا الوحدة في الشوط الأول ذهنياً وتهديفياً، وأنا سعيد جداً حينما أساهم مع زملائي في الهلال حينما نصنع الفرح لجمهورنا".