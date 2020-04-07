فريق طبي بـ"أبها للولادة" ينقذ طفلة من فقدان البصر بإجراء عملية عاجلة

استمرت الجراحة 40 دقيقة.. ولم تتعرض لمضاعفات بسبب التدخل السريع

نجح فريق طبي مختص في قسم طب وجراحة العيون بمستشفى أبها للولادة والأطفال من إنقاذ بصر طفلة خلال عملية عاجلة لها بعد تعرضها لدخول جزء من آلة معدنية في عينها.

وتفصيلاً، أجريت العملية بقيادة استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد البارقي، والدكتورة لميس آل حاضر.

وأوضحت صحة عسير أن العملية قد تكللت بالنجاح - بفضل الله - وكانت مدة العملية ٤٠ دقيقة ولم تصل الطفلة إلى مرحلة المضاعفات بسبب التدخل الطبي السريع.



وبدوره، أكد الدكتور محمد البارقي على أهمية إبعاد الأدوات الحادة كالسكاكين والمقصات عن متناول أيدي الأطفال، لأن حدوث مثل هذه الحالة قد يؤدي إلى مضاعفات وخيمة في حال تأخر التدخل الطبي ومن ذلك فقدان حاسة النظر أو فقدان العين.