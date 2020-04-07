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فريق طبي بـ"أبها للولادة" ينقذ طفلة من فقدان البصر بإجراء عملية عاجلة

استمرت الجراحة 40 دقيقة.. ولم تتعرض لمضاعفات بسبب التدخل السريع

نجح فريق طبي مختص في قسم طب وجراحة العيون بمستشفى أبها للولادة والأطفال من إنقاذ بصر طفلة خلال عملية عاجلة لها بعد تعرضها لدخول جزء من آلة معدنية في عينها.

وتفصيلاً، أجريت العملية بقيادة استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد البارقي، والدكتورة لميس آل حاضر.

وأوضحت صحة عسير أن العملية قد تكللت بالنجاح - بفضل الله - وكانت مدة العملية ٤٠ دقيقة ولم تصل الطفلة إلى مرحلة المضاعفات بسبب التدخل الطبي السريع.


وبدوره، أكد الدكتور محمد البارقي على أهمية إبعاد الأدوات الحادة كالسكاكين والمقصات عن متناول أيدي الأطفال، لأن حدوث مثل هذه الحالة قد يؤدي إلى مضاعفات وخيمة في حال تأخر التدخل الطبي ومن ذلك فقدان حاسة النظر أو فقدان العين.

عسير طب وجراحة العيون مستشفى أبها للولادة والأطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فريق طبي بـ"أبها للولادة" ينقذ طفلة من فقدان البصر بإجراء عملية عاجلة
سبق

نجح فريق طبي مختص في قسم طب وجراحة العيون بمستشفى أبها للولادة والأطفال من إنقاذ بصر طفلة خلال عملية عاجلة لها بعد تعرضها لدخول جزء من آلة معدنية في عينها.

وتفصيلاً، أجريت العملية بقيادة استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد البارقي، والدكتورة لميس آل حاضر.

وأوضحت صحة عسير أن العملية قد تكللت بالنجاح - بفضل الله - وكانت مدة العملية ٤٠ دقيقة ولم تصل الطفلة إلى مرحلة المضاعفات بسبب التدخل الطبي السريع.


وبدوره، أكد الدكتور محمد البارقي على أهمية إبعاد الأدوات الحادة كالسكاكين والمقصات عن متناول أيدي الأطفال، لأن حدوث مثل هذه الحالة قد يؤدي إلى مضاعفات وخيمة في حال تأخر التدخل الطبي ومن ذلك فقدان حاسة النظر أو فقدان العين.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
01:02 AM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
01:33 AM

فريق طبي بـ"أبها للولادة" ينقذ طفلة من فقدان البصر بإجراء عملية عاجلة

استمرت الجراحة 40 دقيقة.. ولم تتعرض لمضاعفات بسبب التدخل السريع

A A A
بندر آل عوض - الرياض
0
1,560

نجح فريق طبي مختص في قسم طب وجراحة العيون بمستشفى أبها للولادة والأطفال من إنقاذ بصر طفلة خلال عملية عاجلة لها بعد تعرضها لدخول جزء من آلة معدنية في عينها.

وتفصيلاً، أجريت العملية بقيادة استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد البارقي، والدكتورة لميس آل حاضر.

وأوضحت صحة عسير أن العملية قد تكللت بالنجاح - بفضل الله - وكانت مدة العملية ٤٠ دقيقة ولم تصل الطفلة إلى مرحلة المضاعفات بسبب التدخل الطبي السريع.


وبدوره، أكد الدكتور محمد البارقي على أهمية إبعاد الأدوات الحادة كالسكاكين والمقصات عن متناول أيدي الأطفال، لأن حدوث مثل هذه الحالة قد يؤدي إلى مضاعفات وخيمة في حال تأخر التدخل الطبي ومن ذلك فقدان حاسة النظر أو فقدان العين.

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