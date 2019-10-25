النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اتفاق الرياض" يؤكّد دعم المملكة للحل السياسي ويضع الأطراف اليمنية على محك "النوايا" و"الجدية"

الشعب اليمني يعلم أن مصالحه الإستراتيجية ليست مع الدمار والخراب الذي يصدره "نظام الملالي"

ما فتئت المملكة العربية السعودية في دعم الحل السياسي للملف اليمني والتاريخ مليء بالكثير من هذه المواقف، وما ‏توصل الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى اتفاقٍ برعاية الرياض إلا دليلٌ على دعم السعودية هذا الخيار الإستراتيجي للشعب اليمني الذي يستحق العيش بسلام وحياة كريمة أفضل، فخيار الحرب ليس هو الخيار الوحيد؛ بل يجب أن يدعمه ويعضده الحل السياسي الشامل، متى ما وجدت النوايا الصادقة من الأطراف اليمنية.

وبحسب المؤشرات والتقارير، فإن إشراف التحالف بقيادة المملكة على لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، سيدعم تنفيذ العمل السياسي وممارسة الحكومة اليمنية الشرعية أعمالها بكفاءة واقتدار، إضافة إلى أن ذلك سيكون بمنزلة اختبار للجدية من أطراف النزاع لإيجاد حل للأزمة الحالية والعمل لما فيه مصلحة الشعب اليمني الذي ذاق مرارة الحروب سنوات طويلة ويستحق العيش وتحقيق الازدهار له والتنمية المستدامة التي لا تتحقق في ظل الخلافات السياسية والحروب المتتابعة.

إن وضع الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الأطراف على هذا المحك يدعو إلى التفاؤل عبر هذا الاتفاق بإمكانية الوصول إلى حل لجميع الأزمات في اليمن إذا ما وجدت النوايا الصادقة للوصول إليه لدى جميع الأطراف، وهو انتصار للدبلوماسية اليمنية في مواجهة الخطر الإيراني وعميله "الحوثي" الذي عاث في الأرض فساداً ودمّر مقدرات اليمن واقتصاده.

هذا الانتصار الدبلوماسي المهم جداً في وقته ومكانه يمثل ضغطاً جديداً على القيادة الإيرانية لكي تعود إلى رشدها وتعيد النظر في سياساتها الإرهابية التوسعية في المنطقة، وهذه الأطماع لم تؤثر في صورة إيران في الخارج، ولكن تؤثر في الوضع المعيشي للشعب الإيراني في داخل إيران الذي يعاني وضعاً معيشياً ومأزقاً اقتصادياً كبيراً.

إن تحول البوصلة وعودة اليمن الشقيق إلى حاضنته العربية بدعم التحالف والحلول السياسية يؤكّد أن مصالح الشعب اليمني الإستراتيجية ليست مع إيران؛ لأن نظام الملالي لا يصدّر إلا الثورات وعدم الاستقرار، بعكس الدول العربية التي تصدّر الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي يهم اليمن ويهم دول مجلس التعاون ويهم المنطقة بشكل كامل.

اتفاق الرياض الحكومة اليمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"اتفاق الرياض" يؤكّد دعم المملكة للحل السياسي ويضع الأطراف اليمنية على محك "النوايا" و"الجدية"
سبق

ما فتئت المملكة العربية السعودية في دعم الحل السياسي للملف اليمني والتاريخ مليء بالكثير من هذه المواقف، وما ‏توصل الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى اتفاقٍ برعاية الرياض إلا دليلٌ على دعم السعودية هذا الخيار الإستراتيجي للشعب اليمني الذي يستحق العيش بسلام وحياة كريمة أفضل، فخيار الحرب ليس هو الخيار الوحيد؛ بل يجب أن يدعمه ويعضده الحل السياسي الشامل، متى ما وجدت النوايا الصادقة من الأطراف اليمنية.

وبحسب المؤشرات والتقارير، فإن إشراف التحالف بقيادة المملكة على لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، سيدعم تنفيذ العمل السياسي وممارسة الحكومة اليمنية الشرعية أعمالها بكفاءة واقتدار، إضافة إلى أن ذلك سيكون بمنزلة اختبار للجدية من أطراف النزاع لإيجاد حل للأزمة الحالية والعمل لما فيه مصلحة الشعب اليمني الذي ذاق مرارة الحروب سنوات طويلة ويستحق العيش وتحقيق الازدهار له والتنمية المستدامة التي لا تتحقق في ظل الخلافات السياسية والحروب المتتابعة.

إن وضع الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الأطراف على هذا المحك يدعو إلى التفاؤل عبر هذا الاتفاق بإمكانية الوصول إلى حل لجميع الأزمات في اليمن إذا ما وجدت النوايا الصادقة للوصول إليه لدى جميع الأطراف، وهو انتصار للدبلوماسية اليمنية في مواجهة الخطر الإيراني وعميله "الحوثي" الذي عاث في الأرض فساداً ودمّر مقدرات اليمن واقتصاده.

هذا الانتصار الدبلوماسي المهم جداً في وقته ومكانه يمثل ضغطاً جديداً على القيادة الإيرانية لكي تعود إلى رشدها وتعيد النظر في سياساتها الإرهابية التوسعية في المنطقة، وهذه الأطماع لم تؤثر في صورة إيران في الخارج، ولكن تؤثر في الوضع المعيشي للشعب الإيراني في داخل إيران الذي يعاني وضعاً معيشياً ومأزقاً اقتصادياً كبيراً.

إن تحول البوصلة وعودة اليمن الشقيق إلى حاضنته العربية بدعم التحالف والحلول السياسية يؤكّد أن مصالح الشعب اليمني الإستراتيجية ليست مع إيران؛ لأن نظام الملالي لا يصدّر إلا الثورات وعدم الاستقرار، بعكس الدول العربية التي تصدّر الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي يهم اليمن ويهم دول مجلس التعاون ويهم المنطقة بشكل كامل.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
03:09 PM

"اتفاق الرياض" يؤكّد دعم المملكة للحل السياسي ويضع الأطراف اليمنية على محك "النوايا" و"الجدية"

الشعب اليمني يعلم أن مصالحه الإستراتيجية ليست مع الدمار والخراب الذي يصدره "نظام الملالي"

A A A
زيد الخمشي - الرياض
8
2,271

ما فتئت المملكة العربية السعودية في دعم الحل السياسي للملف اليمني والتاريخ مليء بالكثير من هذه المواقف، وما ‏توصل الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى اتفاقٍ برعاية الرياض إلا دليلٌ على دعم السعودية هذا الخيار الإستراتيجي للشعب اليمني الذي يستحق العيش بسلام وحياة كريمة أفضل، فخيار الحرب ليس هو الخيار الوحيد؛ بل يجب أن يدعمه ويعضده الحل السياسي الشامل، متى ما وجدت النوايا الصادقة من الأطراف اليمنية.

وبحسب المؤشرات والتقارير، فإن إشراف التحالف بقيادة المملكة على لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، سيدعم تنفيذ العمل السياسي وممارسة الحكومة اليمنية الشرعية أعمالها بكفاءة واقتدار، إضافة إلى أن ذلك سيكون بمنزلة اختبار للجدية من أطراف النزاع لإيجاد حل للأزمة الحالية والعمل لما فيه مصلحة الشعب اليمني الذي ذاق مرارة الحروب سنوات طويلة ويستحق العيش وتحقيق الازدهار له والتنمية المستدامة التي لا تتحقق في ظل الخلافات السياسية والحروب المتتابعة.

إن وضع الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الأطراف على هذا المحك يدعو إلى التفاؤل عبر هذا الاتفاق بإمكانية الوصول إلى حل لجميع الأزمات في اليمن إذا ما وجدت النوايا الصادقة للوصول إليه لدى جميع الأطراف، وهو انتصار للدبلوماسية اليمنية في مواجهة الخطر الإيراني وعميله "الحوثي" الذي عاث في الأرض فساداً ودمّر مقدرات اليمن واقتصاده.

هذا الانتصار الدبلوماسي المهم جداً في وقته ومكانه يمثل ضغطاً جديداً على القيادة الإيرانية لكي تعود إلى رشدها وتعيد النظر في سياساتها الإرهابية التوسعية في المنطقة، وهذه الأطماع لم تؤثر في صورة إيران في الخارج، ولكن تؤثر في الوضع المعيشي للشعب الإيراني في داخل إيران الذي يعاني وضعاً معيشياً ومأزقاً اقتصادياً كبيراً.

إن تحول البوصلة وعودة اليمن الشقيق إلى حاضنته العربية بدعم التحالف والحلول السياسية يؤكّد أن مصالح الشعب اليمني الإستراتيجية ليست مع إيران؛ لأن نظام الملالي لا يصدّر إلا الثورات وعدم الاستقرار، بعكس الدول العربية التي تصدّر الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي يهم اليمن ويهم دول مجلس التعاون ويهم المنطقة بشكل كامل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,594
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,075
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,207
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
37,011

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة