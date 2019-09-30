موجة غبار تضرب شرق مكة وتتجة إلى وسطها

تضرب هذه اللحظات موجة من الغبار شرق مكة مثيرة للأتربة والغبار وتسببت في تدني مدى الرؤية.
يأتي هذا فيما بدأت الحالة في التقدم إلى وسط العاصمة المقدسة .
وقد ظهرت في شرق سماء مكة عدد من البروق تزامنًا مع تحرك موجة الغبار.
تضرب هذه اللحظات موجة من الغبار شرق مكة مثيرة للأتربة والغبار وتسببت في تدني مدى الرؤية.
يأتي هذا فيما بدأت الحالة في التقدم إلى وسط العاصمة المقدسة .
وقد ظهرت في شرق سماء مكة عدد من البروق تزامنًا مع تحرك موجة الغبار.
تضرب هذه اللحظات موجة من الغبار شرق مكة مثيرة للأتربة والغبار وتسببت في تدني مدى الرؤية.
يأتي هذا فيما بدأت الحالة في التقدم إلى وسط العاصمة المقدسة .
وقد ظهرت في شرق سماء مكة عدد من البروق تزامنًا مع تحرك موجة الغبار.
تضرب هذه اللحظات موجة من الغبار شرق مكة مثيرة للأتربة والغبار وتسببت في تدني مدى الرؤية.
يأتي هذا فيما بدأت الحالة في التقدم إلى وسط العاصمة المقدسة .
وقد ظهرت في شرق سماء مكة عدد من البروق تزامنًا مع تحرك موجة الغبار.