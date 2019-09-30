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موجة غبار تضرب شرق مكة وتتجة إلى وسطها

تسببت في تدني مدى الرؤية

تضرب هذه اللحظات موجة من الغبار شرق مكة مثيرة للأتربة والغبار وتسببت في تدني مدى الرؤية.

يأتي هذا فيما بدأت الحالة في التقدم إلى وسط العاصمة المقدسة .

وقد ظهرت في شرق سماء مكة عدد من البروق تزامنًا مع تحرك موجة الغبار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة غبار تضرب شرق مكة وتتجة إلى وسطها
سبق

تضرب هذه اللحظات موجة من الغبار شرق مكة مثيرة للأتربة والغبار وتسببت في تدني مدى الرؤية.

يأتي هذا فيما بدأت الحالة في التقدم إلى وسط العاصمة المقدسة .

وقد ظهرت في شرق سماء مكة عدد من البروق تزامنًا مع تحرك موجة الغبار.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
05:33 PM

موجة غبار تضرب شرق مكة وتتجة إلى وسطها

تسببت في تدني مدى الرؤية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,785

تضرب هذه اللحظات موجة من الغبار شرق مكة مثيرة للأتربة والغبار وتسببت في تدني مدى الرؤية.

يأتي هذا فيما بدأت الحالة في التقدم إلى وسط العاصمة المقدسة .

وقد ظهرت في شرق سماء مكة عدد من البروق تزامنًا مع تحرك موجة الغبار.

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