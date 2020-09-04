وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجَّلت أيضًا 39 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات إلى 1292، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 52482. مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 14830، من بينها 180 حالة خطيرة.

سجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1750 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 68605.

المغرب تسجل 1750 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يلامس الـ70 ألفًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-04 سجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1750 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 68605. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجَّلت أيضًا 39 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات إلى 1292، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 52482. مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 14830، من بينها 180 حالة خطيرة.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 09:59 PM

المغرب تسجل 1750 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يلامس الـ70 ألفًا فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 52482





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سجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1750 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 68605.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجَّلت أيضًا 39 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات إلى 1292، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 52482. مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 14830، من بينها 180 حالة خطيرة.