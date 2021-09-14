لأول مرة تكليف سيدات في مناصب قيادية بهيئة الولاية على أموال القاصرين

"الجلال" مديرًا لمركز الوثائق و"العرفج" لفرع الرياض

حرصًا من رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم وأعضائه، ورغبة في الاستفادة من الخبرات البشرية المؤهلة في الهيئة؛ أصدر رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا قرارات إدارية؛ حيث

شملت أولًا: تكليف ربى بنت محمد الجلال مديرًا لمركز الوثائق والمحفوظات، ثانيًا: تكليف عائشة بنت محمد العرفج مديرًا لفرع الهيئة بمنطقة الرياض.