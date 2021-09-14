النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأول مرة تكليف سيدات في مناصب قيادية بهيئة الولاية على أموال القاصرين

"الجلال" مديرًا لمركز الوثائق و"العرفج" لفرع الرياض

حرصًا من رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم وأعضائه، ورغبة في الاستفادة من الخبرات البشرية المؤهلة في الهيئة؛ أصدر رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا قرارات إدارية؛ حيث

شملت أولًا: تكليف ربى بنت محمد الجلال مديرًا لمركز الوثائق والمحفوظات، ثانيًا: تكليف عائشة بنت محمد العرفج مديرًا لفرع الهيئة بمنطقة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لأول مرة تكليف سيدات في مناصب قيادية بهيئة الولاية على أموال القاصرين
سبق

حرصًا من رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم وأعضائه، ورغبة في الاستفادة من الخبرات البشرية المؤهلة في الهيئة؛ أصدر رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا قرارات إدارية؛ حيث

شملت أولًا: تكليف ربى بنت محمد الجلال مديرًا لمركز الوثائق والمحفوظات، ثانيًا: تكليف عائشة بنت محمد العرفج مديرًا لفرع الهيئة بمنطقة الرياض.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
09:07 AM

لأول مرة تكليف سيدات في مناصب قيادية بهيئة الولاية على أموال القاصرين

"الجلال" مديرًا لمركز الوثائق و"العرفج" لفرع الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,389

حرصًا من رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم وأعضائه، ورغبة في الاستفادة من الخبرات البشرية المؤهلة في الهيئة؛ أصدر رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا قرارات إدارية؛ حيث

شملت أولًا: تكليف ربى بنت محمد الجلال مديرًا لمركز الوثائق والمحفوظات، ثانيًا: تكليف عائشة بنت محمد العرفج مديرًا لفرع الهيئة بمنطقة الرياض.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,634
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة