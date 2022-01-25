استعادها من البحر .. الأمن اللبناني يحبط تهريب شحنة مخدرات قبل إرسالها لدولة خليجية

خُبئت في 7 أطنان من الشاي .. ومسارها شمل بلداً إفريقياً

ضبطت السلطات اللبنانية شحنة كبتاجون مخبأة في شحنة شاي، كانت متوجهة إلى توجو في إفريقيا ومنها إلى دولة خليجية، بحسب ما ذكر وزير الداخلية بسام مولوي، اليوم (الثلاثاء).

وأوضح "مولوي" خلال مؤتمر صحفي، أن شعبة المعلومات في الوزارة، حصلت على معلومات أدت إلى ضبط شحنة كبتاجون كانت في طريقها إلى توجو، وبعد أن تتبدل أوراق الشحنة ستذهب إلى الخليج، والمرجع إلى السعودية.

وأضاف أن الشحنة مكونة من 7 أطنان من الشاي، وحبوب الكبتاجون مخبأة بينها، وكانت متجهة عبر البحر.

وبين الوزير أن القوات الأمنية استعادت الشحنة من البحر، ونقلتها إلى بيروت اليوم.

وشدد على أن لبنان لن يكون مصدراً للأذى والشر وتهريب السموم إلى الدول العربية والخليج والسعودية.