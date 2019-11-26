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تنبيه "الأرصاد" و"مدني مكة المكرّمة": هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات المنطقة

تبدأ الساعة 12 من ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة 9 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات: أضم، والطائف، والعاصمة المقدّسة، والعرضيات، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 12 من ظهر اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما يشهده عددٌ من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية، الجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأي مكروهٍ- لا سمح الله، مؤكدةً أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

حالة الطقس أمطار الأرصاد مدني مكة المكرمة

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تنبيه "الأرصاد" و"مدني مكة المكرّمة": هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات المنطقة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات: أضم، والطائف، والعاصمة المقدّسة، والعرضيات، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 12 من ظهر اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما يشهده عددٌ من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية، الجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأي مكروهٍ- لا سمح الله، مؤكدةً أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
08:20 AM

تنبيه "الأرصاد" و"مدني مكة المكرّمة": هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات المنطقة

تبدأ الساعة 12 من ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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16,254

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات: أضم، والطائف، والعاصمة المقدّسة، والعرضيات، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 12 من ظهر اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما يشهده عددٌ من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية، الجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأي مكروهٍ- لا سمح الله، مؤكدةً أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

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