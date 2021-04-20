النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"معين" تحصد جوائز "غلوبال بزنس".. وهذه إنجازاتها

لأسرع شركات الموارد البشرية نمواً في 2020 في السعودية

حصلت شركة "معين للموارد البشرية" على جائزة Global Business Outlook البريطانية لأسرع شركات الموارد البشرية نمواً في العام 2020م في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى تقدير ومكافأة التميز في الأعمال للشركات في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، في سبيل تعزيز الابتكار وتكريم الإبداع والتحفيز على خلق قيمة إضافية، وتعتمد على حزمة كبيرة من الإجراءات والمتطلبات للترشيح للدخول في المنافسة على جوائزها.

من جهته، أكد عبدالعزيز عبدالله العثيم رئيس مجلس إدارة الشركة، أن رؤية "معين" ورسالتها الساعية لتحقيق الجودة والتميز في خدمة عملائها وضعتها في مقدمة شركات الموارد البشرية، في قطاع يشهد تنافسية كبيرة، لكن فهم "معين" احتياجات العملاء وبناء جسور الثقة معهم جعلتها تتصدر قائمة الشركات الأكثر نمواً في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة العالمية في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لعملائها لتحقيق تطلعاتهم من خلال تقديم خدماتها الرائدة لقطاع الموارد البشرية للأفراد وقطاع الأعمال الذي يعد رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، في ظل دعم كبير من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه، أبدى عمر الجريفاني الرئيس التنفيذي الحائز على جائزة Global Business Outlook لأفضل رئيس تنفيذي في قطاع الموارد البشرية في السعودية، سعادته بهذا الإنجاز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"معين" تحصد جوائز "غلوبال بزنس".. وهذه إنجازاتها
سبق

حصلت شركة "معين للموارد البشرية" على جائزة Global Business Outlook البريطانية لأسرع شركات الموارد البشرية نمواً في العام 2020م في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى تقدير ومكافأة التميز في الأعمال للشركات في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، في سبيل تعزيز الابتكار وتكريم الإبداع والتحفيز على خلق قيمة إضافية، وتعتمد على حزمة كبيرة من الإجراءات والمتطلبات للترشيح للدخول في المنافسة على جوائزها.

من جهته، أكد عبدالعزيز عبدالله العثيم رئيس مجلس إدارة الشركة، أن رؤية "معين" ورسالتها الساعية لتحقيق الجودة والتميز في خدمة عملائها وضعتها في مقدمة شركات الموارد البشرية، في قطاع يشهد تنافسية كبيرة، لكن فهم "معين" احتياجات العملاء وبناء جسور الثقة معهم جعلتها تتصدر قائمة الشركات الأكثر نمواً في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة العالمية في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لعملائها لتحقيق تطلعاتهم من خلال تقديم خدماتها الرائدة لقطاع الموارد البشرية للأفراد وقطاع الأعمال الذي يعد رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، في ظل دعم كبير من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه، أبدى عمر الجريفاني الرئيس التنفيذي الحائز على جائزة Global Business Outlook لأفضل رئيس تنفيذي في قطاع الموارد البشرية في السعودية، سعادته بهذا الإنجاز.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
02:48 PM

"معين" تحصد جوائز "غلوبال بزنس".. وهذه إنجازاتها

لأسرع شركات الموارد البشرية نمواً في 2020 في السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
32

حصلت شركة "معين للموارد البشرية" على جائزة Global Business Outlook البريطانية لأسرع شركات الموارد البشرية نمواً في العام 2020م في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى تقدير ومكافأة التميز في الأعمال للشركات في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، في سبيل تعزيز الابتكار وتكريم الإبداع والتحفيز على خلق قيمة إضافية، وتعتمد على حزمة كبيرة من الإجراءات والمتطلبات للترشيح للدخول في المنافسة على جوائزها.

من جهته، أكد عبدالعزيز عبدالله العثيم رئيس مجلس إدارة الشركة، أن رؤية "معين" ورسالتها الساعية لتحقيق الجودة والتميز في خدمة عملائها وضعتها في مقدمة شركات الموارد البشرية، في قطاع يشهد تنافسية كبيرة، لكن فهم "معين" احتياجات العملاء وبناء جسور الثقة معهم جعلتها تتصدر قائمة الشركات الأكثر نمواً في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة العالمية في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لعملائها لتحقيق تطلعاتهم من خلال تقديم خدماتها الرائدة لقطاع الموارد البشرية للأفراد وقطاع الأعمال الذي يعد رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، في ظل دعم كبير من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه، أبدى عمر الجريفاني الرئيس التنفيذي الحائز على جائزة Global Business Outlook لأفضل رئيس تنفيذي في قطاع الموارد البشرية في السعودية، سعادته بهذا الإنجاز.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,248
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,121
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,515
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,536

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة