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"شرطة مكة" تقبض على مقيم اعتدى على آخر من الجنسية السودانية

"الغامدي": المجني عليه تعرض لطعنات بسكين ووضعه الصحي  مستقر

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بعد اعتدائه على مقيم من جنسيته نفسها في أحد الطرق الرئيسة بالعاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن المجني عليه تعرض لعدة طعنات بآلة حادة (سكين) وأن وضعه الصحي مستقر، وجرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

مكة المكرمة شرطة مكة سكين الطعن بآلة حادة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة مكة" تقبض على مقيم اعتدى على آخر من الجنسية السودانية
سبق

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بعد اعتدائه على مقيم من جنسيته نفسها في أحد الطرق الرئيسة بالعاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن المجني عليه تعرض لعدة طعنات بآلة حادة (سكين) وأن وضعه الصحي مستقر، وجرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:35 AM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:53 AM

"شرطة مكة" تقبض على مقيم اعتدى على آخر من الجنسية السودانية

"الغامدي": المجني عليه تعرض لطعنات بسكين ووضعه الصحي  مستقر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
3
3,266

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بعد اعتدائه على مقيم من جنسيته نفسها في أحد الطرق الرئيسة بالعاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن المجني عليه تعرض لعدة طعنات بآلة حادة (سكين) وأن وضعه الصحي مستقر، وجرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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