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الإعلان عن الفائزات بجائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية

مساء اليوم بجامعة نورة

يرعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم، حفل جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية، والذي تنظمه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في مركز مؤتمرات الجامعة.

وتأتي جائزة الريادة في عامها الأول، والذي خصص "لصحة المرأة في المملكة العربية السعودية" ترجمة لرؤية الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التوسع والتميز البحثي وتهيئة البيئة البحثية المحفزة.

أطلقت جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية في عامها الأول في الثاني عشر من رجب 1438هـ، الموافق التاسع من شهر أبريل لعام 2017م، وتم تنظيمها من قبل مركز أبحاث العلوم الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والذي يهدف إلى دعم حركة البحث العلمي، وتشجيع الباحثات في مجال الأبحاث الصحية، وتعزيز التنمية الصحية العلمية، بما يحقق الأهداف الوطنية عامة، وإثراء الدراسات الطبية ودراسات صحة المرأة.

وسيتم مساء اليوم تكريم الباحثات في ثلاثة مستويات:

1. المستوى الأول: جميع باحثات المملكة من عضوات هيئة التدريس والكوادر الصحية النسائية بالجامعات، ومراكز الأبحاث والمستشفيات الحكومية والخاصة. وتم تخصيص ثلاث جوائز، ذهبية بقيمة مئة ألف ريال، وفضية، بقيمة سبعين ألف ريال، وبرونزية بقيمة ثلاثين ألف ريال.

2. المستوى الثاني: طالبات الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي). وتم تخصيص ثلاث جوائز لهذا المستوى، الجائزة الذهبية بقيمة ثمانين ألف ريال، والفضية بقيمة خمسين ألف ريال، والجائزة البرونزية بقيمة عشرين ألف ريال.

3. المستوى الثالث: طالبات البكالوريوس والدبلومات. وتم تخصيص جائزة ذهبية بقيمة ستين ألف ريال، وفضية بقيمة ثلاثين ألف ريال وبرونزية بقيمة عشرة آلاف ريال.

وتسعى هذه الجائزة السنوية إلى تهيئة مناخ فاعل للبحث العلمي المتميز والإبداع والابتكار وتحفيز الباحثات على تحقيق الانتشار المعرفي العالمي، والإسهام في الإشعاع العلمي محلياً و دولياً.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الإعلان عن الفائزات بجائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية
سبق

يرعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم، حفل جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية، والذي تنظمه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في مركز مؤتمرات الجامعة.

وتأتي جائزة الريادة في عامها الأول، والذي خصص "لصحة المرأة في المملكة العربية السعودية" ترجمة لرؤية الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التوسع والتميز البحثي وتهيئة البيئة البحثية المحفزة.

أطلقت جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية في عامها الأول في الثاني عشر من رجب 1438هـ، الموافق التاسع من شهر أبريل لعام 2017م، وتم تنظيمها من قبل مركز أبحاث العلوم الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والذي يهدف إلى دعم حركة البحث العلمي، وتشجيع الباحثات في مجال الأبحاث الصحية، وتعزيز التنمية الصحية العلمية، بما يحقق الأهداف الوطنية عامة، وإثراء الدراسات الطبية ودراسات صحة المرأة.

وسيتم مساء اليوم تكريم الباحثات في ثلاثة مستويات:

1. المستوى الأول: جميع باحثات المملكة من عضوات هيئة التدريس والكوادر الصحية النسائية بالجامعات، ومراكز الأبحاث والمستشفيات الحكومية والخاصة. وتم تخصيص ثلاث جوائز، ذهبية بقيمة مئة ألف ريال، وفضية، بقيمة سبعين ألف ريال، وبرونزية بقيمة ثلاثين ألف ريال.

2. المستوى الثاني: طالبات الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي). وتم تخصيص ثلاث جوائز لهذا المستوى، الجائزة الذهبية بقيمة ثمانين ألف ريال، والفضية بقيمة خمسين ألف ريال، والجائزة البرونزية بقيمة عشرين ألف ريال.

3. المستوى الثالث: طالبات البكالوريوس والدبلومات. وتم تخصيص جائزة ذهبية بقيمة ستين ألف ريال، وفضية بقيمة ثلاثين ألف ريال وبرونزية بقيمة عشرة آلاف ريال.

وتسعى هذه الجائزة السنوية إلى تهيئة مناخ فاعل للبحث العلمي المتميز والإبداع والابتكار وتحفيز الباحثات على تحقيق الانتشار المعرفي العالمي، والإسهام في الإشعاع العلمي محلياً و دولياً.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
04:14 PM

الإعلان عن الفائزات بجائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية

مساء اليوم بجامعة نورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم، حفل جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية، والذي تنظمه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في مركز مؤتمرات الجامعة.

وتأتي جائزة الريادة في عامها الأول، والذي خصص "لصحة المرأة في المملكة العربية السعودية" ترجمة لرؤية الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التوسع والتميز البحثي وتهيئة البيئة البحثية المحفزة.

أطلقت جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية في عامها الأول في الثاني عشر من رجب 1438هـ، الموافق التاسع من شهر أبريل لعام 2017م، وتم تنظيمها من قبل مركز أبحاث العلوم الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والذي يهدف إلى دعم حركة البحث العلمي، وتشجيع الباحثات في مجال الأبحاث الصحية، وتعزيز التنمية الصحية العلمية، بما يحقق الأهداف الوطنية عامة، وإثراء الدراسات الطبية ودراسات صحة المرأة.

وسيتم مساء اليوم تكريم الباحثات في ثلاثة مستويات:

1. المستوى الأول: جميع باحثات المملكة من عضوات هيئة التدريس والكوادر الصحية النسائية بالجامعات، ومراكز الأبحاث والمستشفيات الحكومية والخاصة. وتم تخصيص ثلاث جوائز، ذهبية بقيمة مئة ألف ريال، وفضية، بقيمة سبعين ألف ريال، وبرونزية بقيمة ثلاثين ألف ريال.

2. المستوى الثاني: طالبات الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي). وتم تخصيص ثلاث جوائز لهذا المستوى، الجائزة الذهبية بقيمة ثمانين ألف ريال، والفضية بقيمة خمسين ألف ريال، والجائزة البرونزية بقيمة عشرين ألف ريال.

3. المستوى الثالث: طالبات البكالوريوس والدبلومات. وتم تخصيص جائزة ذهبية بقيمة ستين ألف ريال، وفضية بقيمة ثلاثين ألف ريال وبرونزية بقيمة عشرة آلاف ريال.

وتسعى هذه الجائزة السنوية إلى تهيئة مناخ فاعل للبحث العلمي المتميز والإبداع والابتكار وتحفيز الباحثات على تحقيق الانتشار المعرفي العالمي، والإسهام في الإشعاع العلمي محلياً و دولياً.

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