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خبراء طقس.. أيام قادمة عامرة بالأمطار ذروتها السبت

تشمل عدداً من المناطق بالمملكة.. متوسطة إلى غزيرة

بشّرت توقعات عدد من محللي ومتابعي الأحوال الجوية، بأيام قادمة حافلة بالأمطار على عدد من المناطق والمحافظات في المملكة، تبدأ من اليوم وتصل لذروتها يوم السبت القادم بمشيئة الله.


وتوقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تبدأ اليوم حالة مطرية جديدة تستمر لبضعة أيام، وقد تكون ذروتها يوم السبت وربما الأحد.


وأضاف: يتوقع اليوم هناك زخات مطرية متفرقة على نواحي الزلفي وجنوب حفر الباطن وشرق القصيم، والصمان والكويت والله أعلم.


وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني : “السبت فالكم السيل- بإذن الله - أهل الرياض وعفيف والوشم وسدير والمحمل والشعيب والخرج والحريق وحوطة بني تميم وشمال الشرقية ورفحاء والكويت"وأشار إلى أن التغير وارد في المكان والكمية لأنها توقعات.

وقال الباحث في أحوال الطقس زياد الجهني : "الحالة الممطرة تبدأ الساعات القادمة بشكل تدريجي وأمطار خفيفة تتحسن خلال اليومين القادمين، وذروتها يوم السبت القادم بهطولات متوسطة إلى غزيرة بإذن الله، على الوسطى والشرقية".


وأضاف "مقبلون على فترة ربيعية رطبة وممطرة بمشيئة الله".


وقال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني : "أُولى تقلبات الخير؛ تعاود الكتلة الهوائية البارده إنسحابها ولكن بشكل ملموس لشمال أجواء القطاع الشمالى حتى نهاية اليوم 21 فبراير كمؤشر لدخول كتلة بارده على طريف والقريات ودومة الجندل وعرعر وسكاكا وشرقاً حتى رفحاء خاصة غربها وشمال كل من حائل وتبوك فجر الخميس، اللهم أغثنا يا حي يا قيوم".


وتوقع خبير ومحلل الطقس سعود العتيبي أن يشهد يوم السبت حالة عدم استقرار، وأن تنطلق السحب من المهد وجنوب المدينة وكشب وغرب عفيف تمتد لعفيف وضرية وجنوب القصيم وعلى سدير والدوادمي والوشم والقصب والعاصمة الرياض والقويعية والرين والخرج وجنوب الرياض وترحل لاحقاً للشرقية بمشيئة الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبراء طقس.. أيام قادمة عامرة بالأمطار ذروتها السبت
سبق

بشّرت توقعات عدد من محللي ومتابعي الأحوال الجوية، بأيام قادمة حافلة بالأمطار على عدد من المناطق والمحافظات في المملكة، تبدأ من اليوم وتصل لذروتها يوم السبت القادم بمشيئة الله.


وتوقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تبدأ اليوم حالة مطرية جديدة تستمر لبضعة أيام، وقد تكون ذروتها يوم السبت وربما الأحد.


وأضاف: يتوقع اليوم هناك زخات مطرية متفرقة على نواحي الزلفي وجنوب حفر الباطن وشرق القصيم، والصمان والكويت والله أعلم.


وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني : “السبت فالكم السيل- بإذن الله - أهل الرياض وعفيف والوشم وسدير والمحمل والشعيب والخرج والحريق وحوطة بني تميم وشمال الشرقية ورفحاء والكويت"وأشار إلى أن التغير وارد في المكان والكمية لأنها توقعات.

وقال الباحث في أحوال الطقس زياد الجهني : "الحالة الممطرة تبدأ الساعات القادمة بشكل تدريجي وأمطار خفيفة تتحسن خلال اليومين القادمين، وذروتها يوم السبت القادم بهطولات متوسطة إلى غزيرة بإذن الله، على الوسطى والشرقية".


وأضاف "مقبلون على فترة ربيعية رطبة وممطرة بمشيئة الله".


وقال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني : "أُولى تقلبات الخير؛ تعاود الكتلة الهوائية البارده إنسحابها ولكن بشكل ملموس لشمال أجواء القطاع الشمالى حتى نهاية اليوم 21 فبراير كمؤشر لدخول كتلة بارده على طريف والقريات ودومة الجندل وعرعر وسكاكا وشرقاً حتى رفحاء خاصة غربها وشمال كل من حائل وتبوك فجر الخميس، اللهم أغثنا يا حي يا قيوم".


وتوقع خبير ومحلل الطقس سعود العتيبي أن يشهد يوم السبت حالة عدم استقرار، وأن تنطلق السحب من المهد وجنوب المدينة وكشب وغرب عفيف تمتد لعفيف وضرية وجنوب القصيم وعلى سدير والدوادمي والوشم والقصب والعاصمة الرياض والقويعية والرين والخرج وجنوب الرياض وترحل لاحقاً للشرقية بمشيئة الله".

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
03:16 PM

خبراء طقس.. أيام قادمة عامرة بالأمطار ذروتها السبت

تشمل عدداً من المناطق بالمملكة.. متوسطة إلى غزيرة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
12
78,736

بشّرت توقعات عدد من محللي ومتابعي الأحوال الجوية، بأيام قادمة حافلة بالأمطار على عدد من المناطق والمحافظات في المملكة، تبدأ من اليوم وتصل لذروتها يوم السبت القادم بمشيئة الله.


وتوقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تبدأ اليوم حالة مطرية جديدة تستمر لبضعة أيام، وقد تكون ذروتها يوم السبت وربما الأحد.


وأضاف: يتوقع اليوم هناك زخات مطرية متفرقة على نواحي الزلفي وجنوب حفر الباطن وشرق القصيم، والصمان والكويت والله أعلم.


وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني : “السبت فالكم السيل- بإذن الله - أهل الرياض وعفيف والوشم وسدير والمحمل والشعيب والخرج والحريق وحوطة بني تميم وشمال الشرقية ورفحاء والكويت"وأشار إلى أن التغير وارد في المكان والكمية لأنها توقعات.

وقال الباحث في أحوال الطقس زياد الجهني : "الحالة الممطرة تبدأ الساعات القادمة بشكل تدريجي وأمطار خفيفة تتحسن خلال اليومين القادمين، وذروتها يوم السبت القادم بهطولات متوسطة إلى غزيرة بإذن الله، على الوسطى والشرقية".


وأضاف "مقبلون على فترة ربيعية رطبة وممطرة بمشيئة الله".


وقال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني : "أُولى تقلبات الخير؛ تعاود الكتلة الهوائية البارده إنسحابها ولكن بشكل ملموس لشمال أجواء القطاع الشمالى حتى نهاية اليوم 21 فبراير كمؤشر لدخول كتلة بارده على طريف والقريات ودومة الجندل وعرعر وسكاكا وشرقاً حتى رفحاء خاصة غربها وشمال كل من حائل وتبوك فجر الخميس، اللهم أغثنا يا حي يا قيوم".


وتوقع خبير ومحلل الطقس سعود العتيبي أن يشهد يوم السبت حالة عدم استقرار، وأن تنطلق السحب من المهد وجنوب المدينة وكشب وغرب عفيف تمتد لعفيف وضرية وجنوب القصيم وعلى سدير والدوادمي والوشم والقصب والعاصمة الرياض والقويعية والرين والخرج وجنوب الرياض وترحل لاحقاً للشرقية بمشيئة الله".

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