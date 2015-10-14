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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7599.06 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.7 مليار ريال لأكثر من 130 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 31.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7599.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 95 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شمس، وكيان السعودية، وساب، والبلاد، وشاكر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: المصافي، وتهامة، والتأمين العربية، وسيسكو، والأسماك، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.23% و9.11%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، والرياض، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 58.84 نقطة ليقفل عند مستوى 3430.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 178 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7599.06 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 31.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7599.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 95 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شمس، وكيان السعودية، وساب، والبلاد، وشاكر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: المصافي، وتهامة، والتأمين العربية، وسيسكو، والأسماك، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.23% و9.11%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، والرياض، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 58.84 نقطة ليقفل عند مستوى 3430.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 178 صفقة.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
04:05 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7599.06 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.7 مليار ريال لأكثر من 130 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 31.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7599.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 95 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شمس، وكيان السعودية، وساب، والبلاد، وشاكر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: المصافي، وتهامة، والتأمين العربية، وسيسكو، والأسماك، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.23% و9.11%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، والرياض، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 58.84 نقطة ليقفل عند مستوى 3430.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 178 صفقة.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,069
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,774
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26 ديسمبر
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