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"هندي" يعلن ولادة هلال العيد فلكياً مساء اليوم

أكد ضرورة رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس

أفاد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، بأن ولادة هلال العيد فلكياً ستكون في الساعة 2: 1مساء اليوم، مشيراً إلى انتهاء القمر من دورة اقترانية كاملة حول الأرض.

وقال "هندي": الولادة الفلكية تعني وصول القمر على خط واحد مع الأرض والشمس.

وأضاف: ولادة القمر لا تعني دخول الشهر شرعياً، حيث لا بد من رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس ليدخل الشهر شرعياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هندي" يعلن ولادة هلال العيد فلكياً مساء اليوم
سبق

أفاد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، بأن ولادة هلال العيد فلكياً ستكون في الساعة 2: 1مساء اليوم، مشيراً إلى انتهاء القمر من دورة اقترانية كاملة حول الأرض.

وقال "هندي": الولادة الفلكية تعني وصول القمر على خط واحد مع الأرض والشمس.

وأضاف: ولادة القمر لا تعني دخول الشهر شرعياً، حيث لا بد من رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس ليدخل الشهر شرعياً.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
02:50 PM

"هندي" يعلن ولادة هلال العيد فلكياً مساء اليوم

أكد ضرورة رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
26
56,213

أفاد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، بأن ولادة هلال العيد فلكياً ستكون في الساعة 2: 1مساء اليوم، مشيراً إلى انتهاء القمر من دورة اقترانية كاملة حول الأرض.

وقال "هندي": الولادة الفلكية تعني وصول القمر على خط واحد مع الأرض والشمس.

وأضاف: ولادة القمر لا تعني دخول الشهر شرعياً، حيث لا بد من رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس ليدخل الشهر شرعياً.

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