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الكويت: 55 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفاع إجمالي الحالات في البلاد إلى 910 مصابين

أعلنت وزارة الصحة 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 910 حالات.

ووفق صحيفة "القبس"، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: تم تسجيل 51 حالة مخالطة، من بينها 4 حالات لمواطنين كويتيين، و36 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و6 من الجنسية البنغلاديشية، واثنان من الجنسية الباكستانية، وحالة من الجنسية الإيرانية، وحالة من الجنسية النيبالية، وحالة من الجنسية المصرية.

وأكد "السند" أن هناك أربع حالات قيد التقصي الوبائي، وهي: حالتان لمواطنين كويتيين، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: 55 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 910 حالات.

ووفق صحيفة "القبس"، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: تم تسجيل 51 حالة مخالطة، من بينها 4 حالات لمواطنين كويتيين، و36 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و6 من الجنسية البنغلاديشية، واثنان من الجنسية الباكستانية، وحالة من الجنسية الإيرانية، وحالة من الجنسية النيبالية، وحالة من الجنسية المصرية.

وأكد "السند" أن هناك أربع حالات قيد التقصي الوبائي، وهي: حالتان لمواطنين كويتيين، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
12:51 PM

الكويت: 55 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفاع إجمالي الحالات في البلاد إلى 910 مصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 910 حالات.

ووفق صحيفة "القبس"، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: تم تسجيل 51 حالة مخالطة، من بينها 4 حالات لمواطنين كويتيين، و36 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و6 من الجنسية البنغلاديشية، واثنان من الجنسية الباكستانية، وحالة من الجنسية الإيرانية، وحالة من الجنسية النيبالية، وحالة من الجنسية المصرية.

وأكد "السند" أن هناك أربع حالات قيد التقصي الوبائي، وهي: حالتان لمواطنين كويتيين، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية.

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