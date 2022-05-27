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فيديو .. نصيحة من "المواصفات": هذه الأشياء خطيرة ولا تتركها بسيارتك

مقطع توعوي نشرته الهيئة ضمن #لازم_تعرف .. يجعلها عُرضة للانفجار

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فيديو توعوياً حول مخاطر وضع مواد أو مقتنيات قابلة للانفجار في السيارة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة مما قد يعرّض المركبة لخطر كبير.

وقال الفيديو المنشور على حساب الهيئة بـ "تويتر" ضمن حملة #لازم_تعرف، إن ترك عبوات الغاز "الدافور" أو العطور أو الشواحن المتنقلة أو "الباور بنك" داخل السيارة خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة خطر كبير على السلامة، ويجعلها عُرضة للانفجار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو .. نصيحة من "المواصفات": هذه الأشياء خطيرة ولا تتركها بسيارتك
سبق

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فيديو توعوياً حول مخاطر وضع مواد أو مقتنيات قابلة للانفجار في السيارة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة مما قد يعرّض المركبة لخطر كبير.

وقال الفيديو المنشور على حساب الهيئة بـ "تويتر" ضمن حملة #لازم_تعرف، إن ترك عبوات الغاز "الدافور" أو العطور أو الشواحن المتنقلة أو "الباور بنك" داخل السيارة خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة خطر كبير على السلامة، ويجعلها عُرضة للانفجار.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
12:25 PM

فيديو .. نصيحة من "المواصفات": هذه الأشياء خطيرة ولا تتركها بسيارتك

مقطع توعوي نشرته الهيئة ضمن #لازم_تعرف .. يجعلها عُرضة للانفجار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
7,680

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فيديو توعوياً حول مخاطر وضع مواد أو مقتنيات قابلة للانفجار في السيارة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة مما قد يعرّض المركبة لخطر كبير.

وقال الفيديو المنشور على حساب الهيئة بـ "تويتر" ضمن حملة #لازم_تعرف، إن ترك عبوات الغاز "الدافور" أو العطور أو الشواحن المتنقلة أو "الباور بنك" داخل السيارة خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة خطر كبير على السلامة، ويجعلها عُرضة للانفجار.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,949
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,873
29 مليار ..

29 مليار ..

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31.1 مليار ..

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