النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الليث" يعلن جاهزيته لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.. عن بُعد

عودة 32 ألف طالب وطالبة غدًا الأحد بجميع المراحل الدراسية

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن جاهزيتها لعودة (٣٢) ألف طالب وطالبة بكل المراحل الدراسية، غدًا الأحد إلى الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي والبدائل التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، بعد أن تمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ .

ورحب مدير إدارة التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بعودة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، مؤكدًا جاهزية جميع مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لانطلاقة الدراسة عن بعد، ومشددًا على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة من دون تقصير أو تهاون, مشيرًا إلى الدور المؤثر للأسرة من خلال تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي ومتابعة أبنائها، ما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم.

واعتمد "الحازمي" خطة الجولات الإشرافية التي سيقوم على تنفيذها أكثر من (٢٠٠) مشرف تربوي ومشرفة تربوية لتفقد مدارس (البنين والبنات) ومتابعة سير العملية التعليمية عن بعد، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم، ورفع تقارير إشرافية بذلك.

وكانت إدارة المستودعات المركزية والمستودعات الفرعية في أضم وربوع العين، قد أنهت توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني منذ وقت مبكر على كل المدارس، وشرعت المدارس في فرزها وتجهيزها استعدادًا لتوزيعها على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي الليث تعليم الليث

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم الليث" يعلن جاهزيته لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.. عن بُعد
سبق

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن جاهزيتها لعودة (٣٢) ألف طالب وطالبة بكل المراحل الدراسية، غدًا الأحد إلى الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي والبدائل التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، بعد أن تمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ .

ورحب مدير إدارة التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بعودة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، مؤكدًا جاهزية جميع مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لانطلاقة الدراسة عن بعد، ومشددًا على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة من دون تقصير أو تهاون, مشيرًا إلى الدور المؤثر للأسرة من خلال تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي ومتابعة أبنائها، ما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم.

واعتمد "الحازمي" خطة الجولات الإشرافية التي سيقوم على تنفيذها أكثر من (٢٠٠) مشرف تربوي ومشرفة تربوية لتفقد مدارس (البنين والبنات) ومتابعة سير العملية التعليمية عن بعد، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم، ورفع تقارير إشرافية بذلك.

وكانت إدارة المستودعات المركزية والمستودعات الفرعية في أضم وربوع العين، قد أنهت توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني منذ وقت مبكر على كل المدارس، وشرعت المدارس في فرزها وتجهيزها استعدادًا لتوزيعها على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
11:55 PM

"تعليم الليث" يعلن جاهزيته لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.. عن بُعد

عودة 32 ألف طالب وطالبة غدًا الأحد بجميع المراحل الدراسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
0
61

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن جاهزيتها لعودة (٣٢) ألف طالب وطالبة بكل المراحل الدراسية، غدًا الأحد إلى الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي والبدائل التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، بعد أن تمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ .

ورحب مدير إدارة التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بعودة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، مؤكدًا جاهزية جميع مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لانطلاقة الدراسة عن بعد، ومشددًا على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة من دون تقصير أو تهاون, مشيرًا إلى الدور المؤثر للأسرة من خلال تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي ومتابعة أبنائها، ما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم.

واعتمد "الحازمي" خطة الجولات الإشرافية التي سيقوم على تنفيذها أكثر من (٢٠٠) مشرف تربوي ومشرفة تربوية لتفقد مدارس (البنين والبنات) ومتابعة سير العملية التعليمية عن بعد، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم، ورفع تقارير إشرافية بذلك.

وكانت إدارة المستودعات المركزية والمستودعات الفرعية في أضم وربوع العين، قد أنهت توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني منذ وقت مبكر على كل المدارس، وشرعت المدارس في فرزها وتجهيزها استعدادًا لتوزيعها على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,388
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,765
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,808

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة