أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن جاهزيتها لعودة (٣٢) ألف طالب وطالبة بكل المراحل الدراسية، غدًا الأحد إلى الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي والبدائل التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، بعد أن تمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ . ورحب مدير إدارة التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بعودة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، مؤكدًا جاهزية جميع مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لانطلاقة الدراسة عن بعد، ومشددًا على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة من دون تقصير أو تهاون, مشيرًا إلى الدور المؤثر للأسرة من خلال تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي ومتابعة أبنائها، ما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم. واعتمد "الحازمي" خطة الجولات الإشرافية التي سيقوم على تنفيذها أكثر من (٢٠٠) مشرف تربوي ومشرفة تربوية لتفقد مدارس (البنين والبنات) ومتابعة سير العملية التعليمية عن بعد، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم، ورفع تقارير إشرافية بذلك. وكانت إدارة المستودعات المركزية والمستودعات الفرعية في أضم وربوع العين، قد أنهت توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني منذ وقت مبكر على كل المدارس، وشرعت المدارس في فرزها وتجهيزها استعدادًا لتوزيعها على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

"تعليم الليث" يعلن جاهزيته لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.. عن بُعد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-16 أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن جاهزيتها لعودة (٣٢) ألف طالب وطالبة بكل المراحل الدراسية، غدًا الأحد إلى الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي والبدائل التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، بعد أن تمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ .



ورحب مدير إدارة التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بعودة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، مؤكدًا جاهزية جميع مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لانطلاقة الدراسة عن بعد، ومشددًا على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة من دون تقصير أو تهاون, مشيرًا إلى الدور المؤثر للأسرة من خلال تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي ومتابعة أبنائها، ما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم.



واعتمد "الحازمي" خطة الجولات الإشرافية التي سيقوم على تنفيذها أكثر من (٢٠٠) مشرف تربوي ومشرفة تربوية لتفقد مدارس (البنين والبنات) ومتابعة سير العملية التعليمية عن بعد، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم، ورفع تقارير إشرافية بذلك.



وكانت إدارة المستودعات المركزية والمستودعات الفرعية في أضم وربوع العين، قد أنهت توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني منذ وقت مبكر على كل المدارس، وشرعت المدارس في فرزها وتجهيزها استعدادًا لتوزيعها على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442 11:55 PM

"تعليم الليث" يعلن جاهزيته لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.. عن بُعد عودة 32 ألف طالب وطالبة غدًا الأحد بجميع المراحل الدراسية





A A A





1 مشاركة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن جاهزيتها لعودة (٣٢) ألف طالب وطالبة بكل المراحل الدراسية، غدًا الأحد إلى الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي والبدائل التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، بعد أن تمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ .



ورحب مدير إدارة التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بعودة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، مؤكدًا جاهزية جميع مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لانطلاقة الدراسة عن بعد، ومشددًا على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة من دون تقصير أو تهاون, مشيرًا إلى الدور المؤثر للأسرة من خلال تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي ومتابعة أبنائها، ما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم.



واعتمد "الحازمي" خطة الجولات الإشرافية التي سيقوم على تنفيذها أكثر من (٢٠٠) مشرف تربوي ومشرفة تربوية لتفقد مدارس (البنين والبنات) ومتابعة سير العملية التعليمية عن بعد، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم، ورفع تقارير إشرافية بذلك.



وكانت إدارة المستودعات المركزية والمستودعات الفرعية في أضم وربوع العين، قد أنهت توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني منذ وقت مبكر على كل المدارس، وشرعت المدارس في فرزها وتجهيزها استعدادًا لتوزيعها على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.