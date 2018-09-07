النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. الإطاحة بمحلات تعرض السجائر في "استاند" أمام الزبائن

بيع أقل من 20 سجارة في العبوة مخالفة صريحة

في حملة مشتركة بين عدة جهات حكومية، نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض حملة لضبط مخالفات نظام بيع التبغ في المنشآت التجارية.

وشهدت الحملة التي شاركت فيها وزارة الصحة، أمانة مدينة الرياض، وزارة العمل، شرطة الرياض، وزارة التجارة والزكاة والدخل ،والدفاع المدني، ووزارة التجارة، ضبط العديد من المخالفات من خلال الجولات التفتيشية ورصد وضبط عدد من المنشآت التجارية في حي البطحاء حيث تم زيارة عدد من المحال التجارية التي تبيع منتجات التبغ.

وأسفرت عن إتلاف أكثر من "700" كيلوجرام من منتجات التبغ المخالفة وتنوعت المخالفات في بيع السجائر في عبوة أقل من عشرين سيجارة والدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي من منتجات التبغ وعرض السجائر في "استاند" أمام الزبائن.

كما تم مداهمة مستودعات يتم فيها تخرين "التنباك" وكمية كبيرة من السجائر المخالفة ومنتجات أخرى غير مرخصة ومجهولة المصدر (بيع السجائر في عبوة أقل من عشرين سيجارة والدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي من منتجات التبغ)، حيث تمت مصادرتها وإتلاف كامل المضبوطات.

وأوضحت الدكتورة دلال البراهيم مديرة برنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض ومنسقة أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الرياض أن اللجنة مستمرة في جولاتها التفتيشية بشكل يومي ولن تتهاون مع أي منشأة مخالفة من خلال تطبيق العقوبات والغرامات المالية على المخالفين.

الجدير بالذكر أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور توفيق الربيعة دشن مؤخراً تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التدخين للإبلاغ والمراقبة، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة، أو كبيع التبغ خلف البائع "كونه يعـد إعلاناً بطريقة مباشرة" أو لمن هم أقل من 18سنة، بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 5000 ريال، إضافة إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة تلفزيونية تعرض استخدام التدخين أو الشيشة في أي قناة محلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور .. الإطاحة بمحلات تعرض السجائر في "استاند" أمام الزبائن
سبق

في حملة مشتركة بين عدة جهات حكومية، نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض حملة لضبط مخالفات نظام بيع التبغ في المنشآت التجارية.

وشهدت الحملة التي شاركت فيها وزارة الصحة، أمانة مدينة الرياض، وزارة العمل، شرطة الرياض، وزارة التجارة والزكاة والدخل ،والدفاع المدني، ووزارة التجارة، ضبط العديد من المخالفات من خلال الجولات التفتيشية ورصد وضبط عدد من المنشآت التجارية في حي البطحاء حيث تم زيارة عدد من المحال التجارية التي تبيع منتجات التبغ.

وأسفرت عن إتلاف أكثر من "700" كيلوجرام من منتجات التبغ المخالفة وتنوعت المخالفات في بيع السجائر في عبوة أقل من عشرين سيجارة والدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي من منتجات التبغ وعرض السجائر في "استاند" أمام الزبائن.

كما تم مداهمة مستودعات يتم فيها تخرين "التنباك" وكمية كبيرة من السجائر المخالفة ومنتجات أخرى غير مرخصة ومجهولة المصدر (بيع السجائر في عبوة أقل من عشرين سيجارة والدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي من منتجات التبغ)، حيث تمت مصادرتها وإتلاف كامل المضبوطات.

وأوضحت الدكتورة دلال البراهيم مديرة برنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض ومنسقة أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الرياض أن اللجنة مستمرة في جولاتها التفتيشية بشكل يومي ولن تتهاون مع أي منشأة مخالفة من خلال تطبيق العقوبات والغرامات المالية على المخالفين.

الجدير بالذكر أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور توفيق الربيعة دشن مؤخراً تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التدخين للإبلاغ والمراقبة، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة، أو كبيع التبغ خلف البائع "كونه يعـد إعلاناً بطريقة مباشرة" أو لمن هم أقل من 18سنة، بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 5000 ريال، إضافة إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة تلفزيونية تعرض استخدام التدخين أو الشيشة في أي قناة محلية.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
10:14 PM

بالصور .. الإطاحة بمحلات تعرض السجائر في "استاند" أمام الزبائن

بيع أقل من 20 سجارة في العبوة مخالفة صريحة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
537

في حملة مشتركة بين عدة جهات حكومية، نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض حملة لضبط مخالفات نظام بيع التبغ في المنشآت التجارية.

وشهدت الحملة التي شاركت فيها وزارة الصحة، أمانة مدينة الرياض، وزارة العمل، شرطة الرياض، وزارة التجارة والزكاة والدخل ،والدفاع المدني، ووزارة التجارة، ضبط العديد من المخالفات من خلال الجولات التفتيشية ورصد وضبط عدد من المنشآت التجارية في حي البطحاء حيث تم زيارة عدد من المحال التجارية التي تبيع منتجات التبغ.

وأسفرت عن إتلاف أكثر من "700" كيلوجرام من منتجات التبغ المخالفة وتنوعت المخالفات في بيع السجائر في عبوة أقل من عشرين سيجارة والدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي من منتجات التبغ وعرض السجائر في "استاند" أمام الزبائن.

كما تم مداهمة مستودعات يتم فيها تخرين "التنباك" وكمية كبيرة من السجائر المخالفة ومنتجات أخرى غير مرخصة ومجهولة المصدر (بيع السجائر في عبوة أقل من عشرين سيجارة والدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي من منتجات التبغ)، حيث تمت مصادرتها وإتلاف كامل المضبوطات.

وأوضحت الدكتورة دلال البراهيم مديرة برنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض ومنسقة أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الرياض أن اللجنة مستمرة في جولاتها التفتيشية بشكل يومي ولن تتهاون مع أي منشأة مخالفة من خلال تطبيق العقوبات والغرامات المالية على المخالفين.

الجدير بالذكر أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور توفيق الربيعة دشن مؤخراً تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التدخين للإبلاغ والمراقبة، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة، أو كبيع التبغ خلف البائع "كونه يعـد إعلاناً بطريقة مباشرة" أو لمن هم أقل من 18سنة، بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 5000 ريال، إضافة إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة تلفزيونية تعرض استخدام التدخين أو الشيشة في أي قناة محلية.

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,163
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,123
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,944
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,168

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

فوبيـــا الإنجليزي

فوبيـــا الإنجليزي

مها عبدالله الحقباني
هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة