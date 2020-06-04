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"يدمة".. جولات إشرافية على مساكن العمال لمواجهة "كورونا"‎

ضِمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس

نفّذت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية بمحافظة يدمة بمشاركة المحافظة ومستشفى يدمة العام والبلدية والشرطة، جولات إشرافية على المجمعات السكنية بالمحافظة.

وشملت تلك الجولات إجراء المسح النشط للعمالة، والتحقق من التزامهم بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، إضافة لتأكيد الفحص لكل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل في حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس، وضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى، ويجب أن تكون المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم معتمدة من هيئة الغذاء والدواء.

وأوضح محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الذي يقوم بجهود جبارة ويقود جميع الأجهزة في المنطقة وعلى مدار الساعة؛ لضمان السلامة الصحية للمجتمع كافة (مواطنين- ومقيمين) عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد محافظة يدمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"يدمة".. جولات إشرافية على مساكن العمال لمواجهة "كورونا"‎
سبق

نفّذت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية بمحافظة يدمة بمشاركة المحافظة ومستشفى يدمة العام والبلدية والشرطة، جولات إشرافية على المجمعات السكنية بالمحافظة.

وشملت تلك الجولات إجراء المسح النشط للعمالة، والتحقق من التزامهم بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، إضافة لتأكيد الفحص لكل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل في حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس، وضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى، ويجب أن تكون المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم معتمدة من هيئة الغذاء والدواء.

وأوضح محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الذي يقوم بجهود جبارة ويقود جميع الأجهزة في المنطقة وعلى مدار الساعة؛ لضمان السلامة الصحية للمجتمع كافة (مواطنين- ومقيمين) عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
11:40 AM

"يدمة".. جولات إشرافية على مساكن العمال لمواجهة "كورونا"‎

ضِمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس

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بندر آل فطيح - نجران
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نفّذت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية بمحافظة يدمة بمشاركة المحافظة ومستشفى يدمة العام والبلدية والشرطة، جولات إشرافية على المجمعات السكنية بالمحافظة.

وشملت تلك الجولات إجراء المسح النشط للعمالة، والتحقق من التزامهم بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، إضافة لتأكيد الفحص لكل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل في حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس، وضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى، ويجب أن تكون المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم معتمدة من هيئة الغذاء والدواء.

وأوضح محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الذي يقوم بجهود جبارة ويقود جميع الأجهزة في المنطقة وعلى مدار الساعة؛ لضمان السلامة الصحية للمجتمع كافة (مواطنين- ومقيمين) عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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