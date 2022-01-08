صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (20.5) كيلو جرامًا من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، معدة للترويج في مدينة الرياض، بحوزة (7) أشخاص من الجنسية الباكستانية، (6) مقيمين ووافد بتأشيرة زائر، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبضُ على 7 باكستانيين بحوزتهم 20.5 كيلوجرامًا من "الشبو" مُعَدَّةٌ للترويج في الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-08 صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (20.5) كيلو جرامًا من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، معدة للترويج في مدينة الرياض، بحوزة (7) أشخاص من الجنسية الباكستانية، (6) مقيمين ووافد بتأشيرة زائر، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 07:12 PM

اخر تعديل 09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443 02:35 AM

القبضُ على 7 باكستانيين بحوزتهم 20.5 كيلوجرامًا من "الشبو" مُعَدَّةٌ للترويج في الرياض 6 مقيمين ووافد بتأشيرة زائر





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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (20.5) كيلو جرامًا من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، معدة للترويج في مدينة الرياض، بحوزة (7) أشخاص من الجنسية الباكستانية، (6) مقيمين ووافد بتأشيرة زائر، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.