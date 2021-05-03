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شاهد.. جوالة جامعة "المؤسس" تشارك في خدمة المعتمرين في رمضان

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا وشملت مختلف النقاط بمكة

قدمت عشائر الجوالة من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز، المسؤولية الاجتماعية وثقافة التطوع في أبرز صورها، من خلال مشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين خلال شهر رمضان الحالي، والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم بالحرم المكي الشريف، عبر التنظيم والاستقبال وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وشملت أعمال الجوالة مختلف النقاط بمكة المكرمة عند دخول وخروج المعتمرين، والتأكد من وجود تصاريح الصلاة والعمرة، وتوجيههم وإرشادهم للباصات المخصصة لنقلهم إلى المسجد الحرام.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن عشائر الجوالة يقدمون صورة متميزة لطالب الجامعة من خلال مشاركتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين.

وبين الدكتور القحطاني أن عشائر الجوالة بالجامعة لهم مساهمات ومشاركات متميزة خلال فترة جائحة كورونا، حيث قاموا بالمشاركة في تنظيم حركة مرتادي نقاط البيع في مدينة جدة وتوزيع السلال الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية في مجال المحافظة البيئة من خلال تنظيم البيئة الجبلية والبحرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جوالة جامعة "المؤسس" تشارك في خدمة المعتمرين في رمضان
سبق

قدمت عشائر الجوالة من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز، المسؤولية الاجتماعية وثقافة التطوع في أبرز صورها، من خلال مشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين خلال شهر رمضان الحالي، والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم بالحرم المكي الشريف، عبر التنظيم والاستقبال وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وشملت أعمال الجوالة مختلف النقاط بمكة المكرمة عند دخول وخروج المعتمرين، والتأكد من وجود تصاريح الصلاة والعمرة، وتوجيههم وإرشادهم للباصات المخصصة لنقلهم إلى المسجد الحرام.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن عشائر الجوالة يقدمون صورة متميزة لطالب الجامعة من خلال مشاركتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين.

وبين الدكتور القحطاني أن عشائر الجوالة بالجامعة لهم مساهمات ومشاركات متميزة خلال فترة جائحة كورونا، حيث قاموا بالمشاركة في تنظيم حركة مرتادي نقاط البيع في مدينة جدة وتوزيع السلال الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية في مجال المحافظة البيئة من خلال تنظيم البيئة الجبلية والبحرية.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
05:46 PM

شاهد.. جوالة جامعة "المؤسس" تشارك في خدمة المعتمرين في رمضان

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا وشملت مختلف النقاط بمكة

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عبدالله الراجحي - جدة
0
193

قدمت عشائر الجوالة من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز، المسؤولية الاجتماعية وثقافة التطوع في أبرز صورها، من خلال مشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين خلال شهر رمضان الحالي، والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم بالحرم المكي الشريف، عبر التنظيم والاستقبال وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وشملت أعمال الجوالة مختلف النقاط بمكة المكرمة عند دخول وخروج المعتمرين، والتأكد من وجود تصاريح الصلاة والعمرة، وتوجيههم وإرشادهم للباصات المخصصة لنقلهم إلى المسجد الحرام.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن عشائر الجوالة يقدمون صورة متميزة لطالب الجامعة من خلال مشاركتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين.

وبين الدكتور القحطاني أن عشائر الجوالة بالجامعة لهم مساهمات ومشاركات متميزة خلال فترة جائحة كورونا، حيث قاموا بالمشاركة في تنظيم حركة مرتادي نقاط البيع في مدينة جدة وتوزيع السلال الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية في مجال المحافظة البيئة من خلال تنظيم البيئة الجبلية والبحرية.

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