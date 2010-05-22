النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1142 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1089 خلال الـ24 ساعة الماضية

قد تُجْلب الأمطار هنا.. "المسند" عن طقس اليوم: استقرار ورياح تثير غبارا

قال: تشكيلات سحب واليوم يوافق 1 الجوزاء..هطولات متفرقة على أجزاء

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند ،اليوم، رياحا سطحية نشطة مع استقرار جوي عام.

وقال: "اليوم الرياح السطحية نشطة وتكون شمالية في #الحدود_الشمالية و#الجوف قد تثير بعض #الغبار، اليوم يوافق 1 الجوزاء لعام 1399 هجري شمسي (هـ.ش)".

وأضاف: "استقرار جوي عام في معظم المناطق وفي معظم عناصر الطقس، عدا تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة على #عسير #الباحة جنوب #مكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قد تُجْلب الأمطار هنا.. "المسند" عن طقس اليوم: استقرار ورياح تثير غبارا
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند ،اليوم، رياحا سطحية نشطة مع استقرار جوي عام.

وقال: "اليوم الرياح السطحية نشطة وتكون شمالية في #الحدود_الشمالية و#الجوف قد تثير بعض #الغبار، اليوم يوافق 1 الجوزاء لعام 1399 هجري شمسي (هـ.ش)".

وأضاف: "استقرار جوي عام في معظم المناطق وفي معظم عناصر الطقس، عدا تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة على #عسير #الباحة جنوب #مكة.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
10:43 AM

قد تُجْلب الأمطار هنا.. "المسند" عن طقس اليوم: استقرار ورياح تثير غبارا

قال: تشكيلات سحب واليوم يوافق 1 الجوزاء..هطولات متفرقة على أجزاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,540

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند ،اليوم، رياحا سطحية نشطة مع استقرار جوي عام.

وقال: "اليوم الرياح السطحية نشطة وتكون شمالية في #الحدود_الشمالية و#الجوف قد تثير بعض #الغبار، اليوم يوافق 1 الجوزاء لعام 1399 هجري شمسي (هـ.ش)".

وأضاف: "استقرار جوي عام في معظم المناطق وفي معظم عناصر الطقس، عدا تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة على #عسير #الباحة جنوب #مكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,957
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,659
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,443
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,215

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة