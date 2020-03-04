النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طرق بسيطة لمنع انتشار كورونا بين المصلين.. تعرّف عليها

"وقاية": التجمعات العامة ترفع نسبة الإصابة بالعدوي 10%

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، دليلًا إرشاديًّا للوقاية الخاصة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" في المساجد.

وتفصيلًا كشف المركز عن بعض الطرق البسيطة لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" بين المصلين داخل المساجد، وهي الاستعداد والتزود بأحدث التدابير الوقائية الواجب اتخاذها وتساعد على وضع خطط لحماية النفس والآخرين من العدوى التي يمكن أن تنتشر بسهولة بين المصلين؛ مشيرًا إلى أنه يمكن أن تؤدي التجمعات العامة إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالعدوي بمعدل 10%.

ونصح المركز بالحرص على تجنب المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام المصاحف والمنشورات في المساجد، وأخذ لقاح الأنفلونزا، والحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بمحارم ورقية، والتخلص منها مباشرة في سلة المهملات، إضافة إلى الحرص على عدم لمس الوجه والعين والأنف والفم إلا للضرورة، وتجنب مشاركة جهاز الهاتف المحمول والبقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض؛ حيث يمكن أن ينتشر الفيروس من خلال الشخص المصاب لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد أن تهدأ الأعراض.

ولطلب المساعدة يمكن التواصل مع مركز صحة 937.

المركز الوطني للوقاية من الأمراض وقاية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طرق بسيطة لمنع انتشار كورونا بين المصلين.. تعرّف عليها
سبق

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، دليلًا إرشاديًّا للوقاية الخاصة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" في المساجد.

وتفصيلًا كشف المركز عن بعض الطرق البسيطة لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" بين المصلين داخل المساجد، وهي الاستعداد والتزود بأحدث التدابير الوقائية الواجب اتخاذها وتساعد على وضع خطط لحماية النفس والآخرين من العدوى التي يمكن أن تنتشر بسهولة بين المصلين؛ مشيرًا إلى أنه يمكن أن تؤدي التجمعات العامة إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالعدوي بمعدل 10%.

ونصح المركز بالحرص على تجنب المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام المصاحف والمنشورات في المساجد، وأخذ لقاح الأنفلونزا، والحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بمحارم ورقية، والتخلص منها مباشرة في سلة المهملات، إضافة إلى الحرص على عدم لمس الوجه والعين والأنف والفم إلا للضرورة، وتجنب مشاركة جهاز الهاتف المحمول والبقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض؛ حيث يمكن أن ينتشر الفيروس من خلال الشخص المصاب لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد أن تهدأ الأعراض.

ولطلب المساعدة يمكن التواصل مع مركز صحة 937.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
10:53 AM

طرق بسيطة لمنع انتشار كورونا بين المصلين.. تعرّف عليها

"وقاية": التجمعات العامة ترفع نسبة الإصابة بالعدوي 10%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
2
3,383

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، دليلًا إرشاديًّا للوقاية الخاصة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" في المساجد.

وتفصيلًا كشف المركز عن بعض الطرق البسيطة لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" بين المصلين داخل المساجد، وهي الاستعداد والتزود بأحدث التدابير الوقائية الواجب اتخاذها وتساعد على وضع خطط لحماية النفس والآخرين من العدوى التي يمكن أن تنتشر بسهولة بين المصلين؛ مشيرًا إلى أنه يمكن أن تؤدي التجمعات العامة إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالعدوي بمعدل 10%.

ونصح المركز بالحرص على تجنب المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام المصاحف والمنشورات في المساجد، وأخذ لقاح الأنفلونزا، والحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بمحارم ورقية، والتخلص منها مباشرة في سلة المهملات، إضافة إلى الحرص على عدم لمس الوجه والعين والأنف والفم إلا للضرورة، وتجنب مشاركة جهاز الهاتف المحمول والبقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض؛ حيث يمكن أن ينتشر الفيروس من خلال الشخص المصاب لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد أن تهدأ الأعراض.

ولطلب المساعدة يمكن التواصل مع مركز صحة 937.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,973
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,793
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,928
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,121

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة