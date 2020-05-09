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"الصحة العالمية": لا توجد دلائل بتأثير ارتفاع الحرارة في فيروس كورونا

أكدت أن أنماط السلوك الاجتماعي والاقتصادي مرتبطة بمدى تفشي المرض

أكد المدير التنفيذي لبرنامج طوارئ منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل ريان، أن الكثافة السكانية وأنماط السلوك الاجتماعي والاقتصادي تؤثر في مدى تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، أوضح "ريان" أن الدول التي يستخدم فيها السكان النقل العام بشكل كبير تزداد فيها الإصابات عن الدول التي يستخدم فيها السكان السيارات الخاصة.

ولفت "ريان" إلى عدم وجود أي دلائل على أن ارتفاع درجة حرارة الطقس يؤثر في الفيروس خارج جسم الإنسان، إلا أن تبريد جسم المريض بـ"كوفيد ١٩" يؤثر في سلوك الفيروس داخل الجسم.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة العالمية": لا توجد دلائل بتأثير ارتفاع الحرارة في فيروس كورونا
سبق

أكد المدير التنفيذي لبرنامج طوارئ منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل ريان، أن الكثافة السكانية وأنماط السلوك الاجتماعي والاقتصادي تؤثر في مدى تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، أوضح "ريان" أن الدول التي يستخدم فيها السكان النقل العام بشكل كبير تزداد فيها الإصابات عن الدول التي يستخدم فيها السكان السيارات الخاصة.

ولفت "ريان" إلى عدم وجود أي دلائل على أن ارتفاع درجة حرارة الطقس يؤثر في الفيروس خارج جسم الإنسان، إلا أن تبريد جسم المريض بـ"كوفيد ١٩" يؤثر في سلوك الفيروس داخل الجسم.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
12:12 AM
اخر تعديل
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
01:16 AM

"الصحة العالمية": لا توجد دلائل بتأثير ارتفاع الحرارة في فيروس كورونا

أكدت أن أنماط السلوك الاجتماعي والاقتصادي مرتبطة بمدى تفشي المرض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
7
4,450

أكد المدير التنفيذي لبرنامج طوارئ منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل ريان، أن الكثافة السكانية وأنماط السلوك الاجتماعي والاقتصادي تؤثر في مدى تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، أوضح "ريان" أن الدول التي يستخدم فيها السكان النقل العام بشكل كبير تزداد فيها الإصابات عن الدول التي يستخدم فيها السكان السيارات الخاصة.

ولفت "ريان" إلى عدم وجود أي دلائل على أن ارتفاع درجة حرارة الطقس يؤثر في الفيروس خارج جسم الإنسان، إلا أن تبريد جسم المريض بـ"كوفيد ١٩" يؤثر في سلوك الفيروس داخل الجسم.

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