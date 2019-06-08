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وزير النفط الإيراني: "لن ننسحب" من أوبك

صادراتها الخام هبطت كثيرًا في مايو الماضي

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، السبت: إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وذكر زنغنه في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء مجلس الشورى: "لا تعتزم إيران الانسحاب من أوبك".

وبحسب سكاي نيوز عربية: تواجه إيران ونفطها عقوبات أميركية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وكذلك لشنها حروبًا بالوكالة في العديد من الدول.

وكانت بيانات الناقلات أفادت بأن صادرات إيران من الخام هبطت كثيرًا في مايو الماضي إلى نحو 400 ألف برميل يوميًّا، بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على مصدر الدخل الرئيس لطهران.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران و6 قوى عالمية.

والشهر الماضي أنهت واشنطن إعفاءات من العقوبات كانت منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني، وذلك بهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل.

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وزير النفط الإيراني: "لن ننسحب" من أوبك
سبق

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، السبت: إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وذكر زنغنه في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء مجلس الشورى: "لا تعتزم إيران الانسحاب من أوبك".

وبحسب سكاي نيوز عربية: تواجه إيران ونفطها عقوبات أميركية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وكذلك لشنها حروبًا بالوكالة في العديد من الدول.

وكانت بيانات الناقلات أفادت بأن صادرات إيران من الخام هبطت كثيرًا في مايو الماضي إلى نحو 400 ألف برميل يوميًّا، بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على مصدر الدخل الرئيس لطهران.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران و6 قوى عالمية.

والشهر الماضي أنهت واشنطن إعفاءات من العقوبات كانت منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني، وذلك بهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
01:34 PM

وزير النفط الإيراني: "لن ننسحب" من أوبك

صادراتها الخام هبطت كثيرًا في مايو الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
7,205

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، السبت: إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وذكر زنغنه في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء مجلس الشورى: "لا تعتزم إيران الانسحاب من أوبك".

وبحسب سكاي نيوز عربية: تواجه إيران ونفطها عقوبات أميركية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وكذلك لشنها حروبًا بالوكالة في العديد من الدول.

وكانت بيانات الناقلات أفادت بأن صادرات إيران من الخام هبطت كثيرًا في مايو الماضي إلى نحو 400 ألف برميل يوميًّا، بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على مصدر الدخل الرئيس لطهران.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران و6 قوى عالمية.

والشهر الماضي أنهت واشنطن إعفاءات من العقوبات كانت منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني، وذلك بهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل.

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