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وزير الخارجية يستقبل دارسين بـ"معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية"

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، عدداً من الدبلوماسيين والدبلوماسيات الدارسين بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، يرافقهم مدير عام المعهد الدكتور عبدالله بن حمد السلامة.


ورحب وزير الخارجية بالحضور، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، حاثًا إياهم على تنمية معارفهم ومهاراتهم وترجمة ما حصلوا عليه من العلوم في حياتهم العملية

وزير الخارجية معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل دارسين بـ"معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية"
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، عدداً من الدبلوماسيين والدبلوماسيات الدارسين بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، يرافقهم مدير عام المعهد الدكتور عبدالله بن حمد السلامة.


ورحب وزير الخارجية بالحضور، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، حاثًا إياهم على تنمية معارفهم ومهاراتهم وترجمة ما حصلوا عليه من العلوم في حياتهم العملية

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
07:52 PM

وزير الخارجية يستقبل دارسين بـ"معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، عدداً من الدبلوماسيين والدبلوماسيات الدارسين بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، يرافقهم مدير عام المعهد الدكتور عبدالله بن حمد السلامة.


ورحب وزير الخارجية بالحضور، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، حاثًا إياهم على تنمية معارفهم ومهاراتهم وترجمة ما حصلوا عليه من العلوم في حياتهم العملية

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