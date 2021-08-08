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تخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

غرفة المنطقة تؤكد أهمية المساهمة في المسؤولية الاجتماعية

‬ أصدر رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة محمد المعجباني، قراراً بتخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة، والذي تنظمه غرفة الباحة لصالح جمعية الأطفال ذوي الإعاقة⁩ بمنطقة الباحة.

وقال "المعجباني": إن جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تقوم بجهدٍ كبير في دعم ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة، و"غرفة الباحة"، استشعرت أهمية توجيه جزء من جهودها في المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود الجمعية المباركة، حيث تم تخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة لصالح الجمعية.

من جانبه، أعرب ‫مدير مركز الجمعية بالباحة أحمد بن عيسى الزهراني، عن شكره وتقديره لرئيس غرفة الباحة محمد المعجباني، وجميع أعضاء ومنسوبي الغرفة لمبادراتهم تجاه الجمعية، وداعياً الله أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.

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تخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة
سبق

‬ أصدر رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة محمد المعجباني، قراراً بتخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة، والذي تنظمه غرفة الباحة لصالح جمعية الأطفال ذوي الإعاقة⁩ بمنطقة الباحة.

وقال "المعجباني": إن جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تقوم بجهدٍ كبير في دعم ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة، و"غرفة الباحة"، استشعرت أهمية توجيه جزء من جهودها في المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود الجمعية المباركة، حيث تم تخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة لصالح الجمعية.

من جانبه، أعرب ‫مدير مركز الجمعية بالباحة أحمد بن عيسى الزهراني، عن شكره وتقديره لرئيس غرفة الباحة محمد المعجباني، وجميع أعضاء ومنسوبي الغرفة لمبادراتهم تجاه الجمعية، وداعياً الله أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
05:13 PM

تخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

غرفة المنطقة تؤكد أهمية المساهمة في المسؤولية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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‬ أصدر رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة محمد المعجباني، قراراً بتخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة، والذي تنظمه غرفة الباحة لصالح جمعية الأطفال ذوي الإعاقة⁩ بمنطقة الباحة.

وقال "المعجباني": إن جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تقوم بجهدٍ كبير في دعم ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة، و"غرفة الباحة"، استشعرت أهمية توجيه جزء من جهودها في المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود الجمعية المباركة، حيث تم تخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة لصالح الجمعية.

من جانبه، أعرب ‫مدير مركز الجمعية بالباحة أحمد بن عيسى الزهراني، عن شكره وتقديره لرئيس غرفة الباحة محمد المعجباني، وجميع أعضاء ومنسوبي الغرفة لمبادراتهم تجاه الجمعية، وداعياً الله أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.

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