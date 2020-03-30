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زيمبابوي تطبق عزلاً عاماً على أنحاء البلاد لمكافحة "كورونا"

تسجيل 7 إصابات ووفاة

بدأت زيمبابوي اليوم (الاثنين) تطبيق إجراءات عزل عام في أنحاء البلاد لمدة 21 يوماً، بعد أن فرضت جارتها جنوب إفريقيا بعضاً من أشد الإجراءات العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي يرجح أن تلحق ضرراً بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من تضخم مفرط ونقص في المواد الغذائية.

وسجلت زيمبابوي حتى الآن سبع حالات إصابة فقط ووفاة واحدة بسبب كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

وبدت شوارع وسط هاراري خالية من المارة، كما أغلقت البنوك والمكاتب الحكومية والشركات أبوابها.

وشاهد مراسل لـ"رويترز"، أفراداً من شرطة زيمبابوي، التي تشتهر بالشدة في تعاملها مع المواطنين، يقيمون نقاط تفتيش على الطرق السريعة في هاراري ويستجوبون قائدي السيارات القليلة المارة.

وفي ضاحية مباري الفقيرة في العاصمة، أُغلقت أسواق الخضراوات وتوقفت الحافلات الداخلية بالمدينة، وبدت الأكشاك الخشبية المصفوفة، التي يستخدمها بائعو الخضراوات خاوية.

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زيمبابوي تطبق عزلاً عاماً على أنحاء البلاد لمكافحة "كورونا"
سبق

بدأت زيمبابوي اليوم (الاثنين) تطبيق إجراءات عزل عام في أنحاء البلاد لمدة 21 يوماً، بعد أن فرضت جارتها جنوب إفريقيا بعضاً من أشد الإجراءات العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي يرجح أن تلحق ضرراً بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من تضخم مفرط ونقص في المواد الغذائية.

وسجلت زيمبابوي حتى الآن سبع حالات إصابة فقط ووفاة واحدة بسبب كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

وبدت شوارع وسط هاراري خالية من المارة، كما أغلقت البنوك والمكاتب الحكومية والشركات أبوابها.

وشاهد مراسل لـ"رويترز"، أفراداً من شرطة زيمبابوي، التي تشتهر بالشدة في تعاملها مع المواطنين، يقيمون نقاط تفتيش على الطرق السريعة في هاراري ويستجوبون قائدي السيارات القليلة المارة.

وفي ضاحية مباري الفقيرة في العاصمة، أُغلقت أسواق الخضراوات وتوقفت الحافلات الداخلية بالمدينة، وبدت الأكشاك الخشبية المصفوفة، التي يستخدمها بائعو الخضراوات خاوية.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:13 PM

زيمبابوي تطبق عزلاً عاماً على أنحاء البلاد لمكافحة "كورونا"

تسجيل 7 إصابات ووفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت زيمبابوي اليوم (الاثنين) تطبيق إجراءات عزل عام في أنحاء البلاد لمدة 21 يوماً، بعد أن فرضت جارتها جنوب إفريقيا بعضاً من أشد الإجراءات العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي يرجح أن تلحق ضرراً بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من تضخم مفرط ونقص في المواد الغذائية.

وسجلت زيمبابوي حتى الآن سبع حالات إصابة فقط ووفاة واحدة بسبب كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

وبدت شوارع وسط هاراري خالية من المارة، كما أغلقت البنوك والمكاتب الحكومية والشركات أبوابها.

وشاهد مراسل لـ"رويترز"، أفراداً من شرطة زيمبابوي، التي تشتهر بالشدة في تعاملها مع المواطنين، يقيمون نقاط تفتيش على الطرق السريعة في هاراري ويستجوبون قائدي السيارات القليلة المارة.

وفي ضاحية مباري الفقيرة في العاصمة، أُغلقت أسواق الخضراوات وتوقفت الحافلات الداخلية بالمدينة، وبدت الأكشاك الخشبية المصفوفة، التي يستخدمها بائعو الخضراوات خاوية.

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