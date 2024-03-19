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شاهد.. جولات كورونا تنتهي بمصادرة وإتلاف مواد غذائية بعارضة جازان

قامت بها البلدية ضمن إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس

تُواصل بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان، جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والمطاعم؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بمتابعة مباشرة وإشراف من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.

وتم خلال الحملة مصادرة وإتلاف مواد غذائية؛ لسوء الحفظ، وأخرى تظهر عليها علامات التلف والفساد.. وجرى إغلاق عدد من المحلات المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات المنصوص عليها بحقهم؛ فيما لا تزال الحملات مستمرة لملاحقة المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير للحد والوقاية من فيروس كورونا.

وكانت أمانة منطقة جازان قد كثّفت إجراءاتها الاحترازية خلال الفترة الماضية لتعزيز مكافحة فيروس كورونا بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة، واشتملت الحملة التي نفّذتها الفِرَق الصحية على جولات مختلفة على المحلات التجارية والمطاعم لمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة وتوعية كل العاملين بأهمية التقيد بكل التدابير الاحترازية.

بلدية محافظة العارضة منطقة جازان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جولات كورونا تنتهي بمصادرة وإتلاف مواد غذائية بعارضة جازان
سبق

تُواصل بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان، جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والمطاعم؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بمتابعة مباشرة وإشراف من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.

وتم خلال الحملة مصادرة وإتلاف مواد غذائية؛ لسوء الحفظ، وأخرى تظهر عليها علامات التلف والفساد.. وجرى إغلاق عدد من المحلات المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات المنصوص عليها بحقهم؛ فيما لا تزال الحملات مستمرة لملاحقة المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير للحد والوقاية من فيروس كورونا.

وكانت أمانة منطقة جازان قد كثّفت إجراءاتها الاحترازية خلال الفترة الماضية لتعزيز مكافحة فيروس كورونا بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة، واشتملت الحملة التي نفّذتها الفِرَق الصحية على جولات مختلفة على المحلات التجارية والمطاعم لمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة وتوعية كل العاملين بأهمية التقيد بكل التدابير الاحترازية.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:01 AM

شاهد.. جولات كورونا تنتهي بمصادرة وإتلاف مواد غذائية بعارضة جازان

قامت بها البلدية ضمن إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس

A A A
قاسم الخبراني - جازان
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تُواصل بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان، جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والمطاعم؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بمتابعة مباشرة وإشراف من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.

وتم خلال الحملة مصادرة وإتلاف مواد غذائية؛ لسوء الحفظ، وأخرى تظهر عليها علامات التلف والفساد.. وجرى إغلاق عدد من المحلات المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات المنصوص عليها بحقهم؛ فيما لا تزال الحملات مستمرة لملاحقة المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير للحد والوقاية من فيروس كورونا.

وكانت أمانة منطقة جازان قد كثّفت إجراءاتها الاحترازية خلال الفترة الماضية لتعزيز مكافحة فيروس كورونا بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة، واشتملت الحملة التي نفّذتها الفِرَق الصحية على جولات مختلفة على المحلات التجارية والمطاعم لمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة وتوعية كل العاملين بأهمية التقيد بكل التدابير الاحترازية.

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