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"آل مشاوي" لرتبة رائد في القوات البرية

قلد قائد معهد سلاح المدفعية العميد الركن فلاح بن محمد الشهراني، النقيب علي بن سعيد آل مشاوي أحد منسوبي القوات البرية الملكية السعودية رتبة رائد، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

فيما عبّر الرائد "آل مشاوي" عن اعتزازه بهذه الثقة معتبرًا هذه الترقية حافزًا قويًا لمواصلة العطاء والتضحية ومضاعفة العمل من أجل خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"آل مشاوي" لرتبة رائد في القوات البرية
سبق

قلد قائد معهد سلاح المدفعية العميد الركن فلاح بن محمد الشهراني، النقيب علي بن سعيد آل مشاوي أحد منسوبي القوات البرية الملكية السعودية رتبة رائد، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

فيما عبّر الرائد "آل مشاوي" عن اعتزازه بهذه الثقة معتبرًا هذه الترقية حافزًا قويًا لمواصلة العطاء والتضحية ومضاعفة العمل من أجل خدمة الدين ثم المليك والوطن.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:39 PM

"آل مشاوي" لرتبة رائد في القوات البرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلد قائد معهد سلاح المدفعية العميد الركن فلاح بن محمد الشهراني، النقيب علي بن سعيد آل مشاوي أحد منسوبي القوات البرية الملكية السعودية رتبة رائد، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

فيما عبّر الرائد "آل مشاوي" عن اعتزازه بهذه الثقة معتبرًا هذه الترقية حافزًا قويًا لمواصلة العطاء والتضحية ومضاعفة العمل من أجل خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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