النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كالأنفلونزا أو أخف.. خبير يحدد متى سيصبح كورونا مرضًا موسميًّا

قال ألكسندر غوريلوف عضو أكاديمية العلوم الروسية: إن كورونا المستجد "كوفيد-19"، سيصبح من الأمراض الموسمية كالأنفلونزا أو أخف، عندما يصل مستوى المناعة بين سكان أي دولة إلى 80%.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، كشف "غوريلوف" معلومة هامة عن تحور الفيروس، حين قال: "عندما يتم تحقيق مناعة القطيع، سيتغير هذا الفيروس بشكل أقل؛ لأنه يتحور فقط في الجسم الذي لا يملك مناعة".
وأشار "غوريلوف" الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الأبحاث الروسي المركزي لعلم الأوبئة، إلى أن مناعة القطيع، تعني وجود المناعة لدى 80%.
ونوه الخبير الروسي، بأن الفيروس يتغير باستمرار في الوقت الراهن؛ لذلك لا يمكن القول إنه تمت دراسته بشكل كامل ونهائي.
وأوضح غوريلوف، أن الفيروس من خلال طفراته الجديدة المستمرة، يكتسب خصائص جديدة على الدوام، وتصبح طفراته مختلفة عن بعضها بشكل جوهري.
وخلص العالم إلى أنه حتى يتم تكوين مناعة القطيع، سيظل فيروس كورونا محور الاهتمام.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كالأنفلونزا أو أخف.. خبير يحدد متى سيصبح كورونا مرضًا موسميًّا
سبق

قال ألكسندر غوريلوف عضو أكاديمية العلوم الروسية: إن كورونا المستجد "كوفيد-19"، سيصبح من الأمراض الموسمية كالأنفلونزا أو أخف، عندما يصل مستوى المناعة بين سكان أي دولة إلى 80%.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، كشف "غوريلوف" معلومة هامة عن تحور الفيروس، حين قال: "عندما يتم تحقيق مناعة القطيع، سيتغير هذا الفيروس بشكل أقل؛ لأنه يتحور فقط في الجسم الذي لا يملك مناعة".
وأشار "غوريلوف" الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الأبحاث الروسي المركزي لعلم الأوبئة، إلى أن مناعة القطيع، تعني وجود المناعة لدى 80%.
ونوه الخبير الروسي، بأن الفيروس يتغير باستمرار في الوقت الراهن؛ لذلك لا يمكن القول إنه تمت دراسته بشكل كامل ونهائي.
وأوضح غوريلوف، أن الفيروس من خلال طفراته الجديدة المستمرة، يكتسب خصائص جديدة على الدوام، وتصبح طفراته مختلفة عن بعضها بشكل جوهري.
وخلص العالم إلى أنه حتى يتم تكوين مناعة القطيع، سيظل فيروس كورونا محور الاهتمام.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
10:29 AM

كالأنفلونزا أو أخف.. خبير يحدد متى سيصبح كورونا مرضًا موسميًّا

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
2,856

قال ألكسندر غوريلوف عضو أكاديمية العلوم الروسية: إن كورونا المستجد "كوفيد-19"، سيصبح من الأمراض الموسمية كالأنفلونزا أو أخف، عندما يصل مستوى المناعة بين سكان أي دولة إلى 80%.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، كشف "غوريلوف" معلومة هامة عن تحور الفيروس، حين قال: "عندما يتم تحقيق مناعة القطيع، سيتغير هذا الفيروس بشكل أقل؛ لأنه يتحور فقط في الجسم الذي لا يملك مناعة".
وأشار "غوريلوف" الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الأبحاث الروسي المركزي لعلم الأوبئة، إلى أن مناعة القطيع، تعني وجود المناعة لدى 80%.
ونوه الخبير الروسي، بأن الفيروس يتغير باستمرار في الوقت الراهن؛ لذلك لا يمكن القول إنه تمت دراسته بشكل كامل ونهائي.
وأوضح غوريلوف، أن الفيروس من خلال طفراته الجديدة المستمرة، يكتسب خصائص جديدة على الدوام، وتصبح طفراته مختلفة عن بعضها بشكل جوهري.
وخلص العالم إلى أنه حتى يتم تكوين مناعة القطيع، سيظل فيروس كورونا محور الاهتمام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,855
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,387
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,659
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,430

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة