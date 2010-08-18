قال ألكسندر غوريلوف عضو أكاديمية العلوم الروسية: إن كورونا المستجد "كوفيد-19"، سيصبح من الأمراض الموسمية كالأنفلونزا أو أخف، عندما يصل مستوى المناعة بين سكان أي دولة إلى 80%. وحسب موقع "روسيا اليوم"، كشف "غوريلوف" معلومة هامة عن تحور الفيروس، حين قال: "عندما يتم تحقيق مناعة القطيع، سيتغير هذا الفيروس بشكل أقل؛ لأنه يتحور فقط في الجسم الذي لا يملك مناعة". وأشار "غوريلوف" الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الأبحاث الروسي المركزي لعلم الأوبئة، إلى أن مناعة القطيع، تعني وجود المناعة لدى 80%. ونوه الخبير الروسي، بأن الفيروس يتغير باستمرار في الوقت الراهن؛ لذلك لا يمكن القول إنه تمت دراسته بشكل كامل ونهائي. وأوضح غوريلوف، أن الفيروس من خلال طفراته الجديدة المستمرة، يكتسب خصائص جديدة على الدوام، وتصبح طفراته مختلفة عن بعضها بشكل جوهري. وخلص العالم إلى أنه حتى يتم تكوين مناعة القطيع، سيظل فيروس كورونا محور الاهتمام.

كالأنفلونزا أو أخف.. خبير يحدد متى سيصبح كورونا مرضًا موسميًّا أيمن حسن سبق 2021-08-18 قال ألكسندر غوريلوف عضو أكاديمية العلوم الروسية: إن كورونا المستجد "كوفيد-19"، سيصبح من الأمراض الموسمية كالأنفلونزا أو أخف، عندما يصل مستوى المناعة بين سكان أي دولة إلى 80%.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، كشف "غوريلوف" معلومة هامة عن تحور الفيروس، حين قال: "عندما يتم تحقيق مناعة القطيع، سيتغير هذا الفيروس بشكل أقل؛ لأنه يتحور فقط في الجسم الذي لا يملك مناعة".

وأشار "غوريلوف" الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الأبحاث الروسي المركزي لعلم الأوبئة، إلى أن مناعة القطيع، تعني وجود المناعة لدى 80%.

ونوه الخبير الروسي، بأن الفيروس يتغير باستمرار في الوقت الراهن؛ لذلك لا يمكن القول إنه تمت دراسته بشكل كامل ونهائي.

وأوضح غوريلوف، أن الفيروس من خلال طفراته الجديدة المستمرة، يكتسب خصائص جديدة على الدوام، وتصبح طفراته مختلفة عن بعضها بشكل جوهري.

وخلص العالم إلى أنه حتى يتم تكوين مناعة القطيع، سيظل فيروس كورونا محور الاهتمام.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 10:29 AM

كالأنفلونزا أو أخف.. خبير يحدد متى سيصبح كورونا مرضًا موسميًّا





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قال ألكسندر غوريلوف عضو أكاديمية العلوم الروسية: إن كورونا المستجد "كوفيد-19"، سيصبح من الأمراض الموسمية كالأنفلونزا أو أخف، عندما يصل مستوى المناعة بين سكان أي دولة إلى 80%.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، كشف "غوريلوف" معلومة هامة عن تحور الفيروس، حين قال: "عندما يتم تحقيق مناعة القطيع، سيتغير هذا الفيروس بشكل أقل؛ لأنه يتحور فقط في الجسم الذي لا يملك مناعة".

وأشار "غوريلوف" الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الأبحاث الروسي المركزي لعلم الأوبئة، إلى أن مناعة القطيع، تعني وجود المناعة لدى 80%.

ونوه الخبير الروسي، بأن الفيروس يتغير باستمرار في الوقت الراهن؛ لذلك لا يمكن القول إنه تمت دراسته بشكل كامل ونهائي.

وأوضح غوريلوف، أن الفيروس من خلال طفراته الجديدة المستمرة، يكتسب خصائص جديدة على الدوام، وتصبح طفراته مختلفة عن بعضها بشكل جوهري.

وخلص العالم إلى أنه حتى يتم تكوين مناعة القطيع، سيظل فيروس كورونا محور الاهتمام.