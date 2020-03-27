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"العقيلي": توقف "تم".. كلنا مسؤول برنامج يومي على قناة السعودية

أعلن الزميل خالد العقيلي مقدم برنامج "تم" على قناة SBC، توقف البرنامج، وانتقال العاملين فيه لبرنامج "كلنا مسؤول" ضمن الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا على قناة السعودية يومياً على مدار الأسبوع ابتداء من يوم الأحد القادم.

وأشار إلى أن البرنامج سيعرض على قناة السعودية عند الخامسة عصراً ويعاد عند الثامنة مساء على قناة SBC.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار مسؤولية ‫هيئة الإذاعة والتلفزيون ومشاركتها في الحملة الوطنية "كلنا مسؤول".

واختتم الحلقة مؤكداً أن ذلك واجب وطني وقال: ‏"إعلام مسؤول لمواطن مسؤول من مصدر مسؤول".

برنامج تم كلنا مسؤول القناة السعودية قناة SBC خالد العقيلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العقيلي": توقف "تم".. كلنا مسؤول برنامج يومي على قناة السعودية
سبق

أعلن الزميل خالد العقيلي مقدم برنامج "تم" على قناة SBC، توقف البرنامج، وانتقال العاملين فيه لبرنامج "كلنا مسؤول" ضمن الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا على قناة السعودية يومياً على مدار الأسبوع ابتداء من يوم الأحد القادم.

وأشار إلى أن البرنامج سيعرض على قناة السعودية عند الخامسة عصراً ويعاد عند الثامنة مساء على قناة SBC.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار مسؤولية ‫هيئة الإذاعة والتلفزيون ومشاركتها في الحملة الوطنية "كلنا مسؤول".

واختتم الحلقة مؤكداً أن ذلك واجب وطني وقال: ‏"إعلام مسؤول لمواطن مسؤول من مصدر مسؤول".

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
08:35 PM

"العقيلي": توقف "تم".. كلنا مسؤول برنامج يومي على قناة السعودية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
13,375

أعلن الزميل خالد العقيلي مقدم برنامج "تم" على قناة SBC، توقف البرنامج، وانتقال العاملين فيه لبرنامج "كلنا مسؤول" ضمن الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا على قناة السعودية يومياً على مدار الأسبوع ابتداء من يوم الأحد القادم.

وأشار إلى أن البرنامج سيعرض على قناة السعودية عند الخامسة عصراً ويعاد عند الثامنة مساء على قناة SBC.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار مسؤولية ‫هيئة الإذاعة والتلفزيون ومشاركتها في الحملة الوطنية "كلنا مسؤول".

واختتم الحلقة مؤكداً أن ذلك واجب وطني وقال: ‏"إعلام مسؤول لمواطن مسؤول من مصدر مسؤول".

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