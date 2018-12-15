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"الشؤون الإسلامية" بنجران تبدأ غدًا دورة تأسيسية لمنسوبي الأمن العام

بالتعاون مع مديرية شرطة المنطقة ولمدة 4 أيام

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة نجران، دورة تأسيسية لمنسوبي قطاعات الأمن العام بالمنطقة.

يأتي ذلك، بالتعاون مع مديرية شرطة نجران، ولمدة أربعة أيام، اعتبارًا من غدٍ الاثنين، ينفذها الدعاة الرسميون بالفرع، بدعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بنجران.

وقال مدير عام الفرع، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، إن هذه الدورة تأتي في سياق دور الفرع في تأهيل منسوبي القطاعات العسكرية ورفع مستواهم العلمي، والمساهمة في إثراء معلوماتهم الشرعية، بما يحقق الأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد.

وقدّم "العصيمي" شكره لمدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبة، لتسهيل مهمة الفرع في أداء وتنفيذ البرنامج، ولمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بنجران، على دعمها للبرامج.

وزارة الشؤون الإسلامية نجران الأمن العام

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"الشؤون الإسلامية" بنجران تبدأ غدًا دورة تأسيسية لمنسوبي الأمن العام
سبق

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة نجران، دورة تأسيسية لمنسوبي قطاعات الأمن العام بالمنطقة.

يأتي ذلك، بالتعاون مع مديرية شرطة نجران، ولمدة أربعة أيام، اعتبارًا من غدٍ الاثنين، ينفذها الدعاة الرسميون بالفرع، بدعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بنجران.

وقال مدير عام الفرع، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، إن هذه الدورة تأتي في سياق دور الفرع في تأهيل منسوبي القطاعات العسكرية ورفع مستواهم العلمي، والمساهمة في إثراء معلوماتهم الشرعية، بما يحقق الأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد.

وقدّم "العصيمي" شكره لمدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبة، لتسهيل مهمة الفرع في أداء وتنفيذ البرنامج، ولمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بنجران، على دعمها للبرامج.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
07:18 PM

"الشؤون الإسلامية" بنجران تبدأ غدًا دورة تأسيسية لمنسوبي الأمن العام

بالتعاون مع مديرية شرطة المنطقة ولمدة 4 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة نجران، دورة تأسيسية لمنسوبي قطاعات الأمن العام بالمنطقة.

يأتي ذلك، بالتعاون مع مديرية شرطة نجران، ولمدة أربعة أيام، اعتبارًا من غدٍ الاثنين، ينفذها الدعاة الرسميون بالفرع، بدعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بنجران.

وقال مدير عام الفرع، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، إن هذه الدورة تأتي في سياق دور الفرع في تأهيل منسوبي القطاعات العسكرية ورفع مستواهم العلمي، والمساهمة في إثراء معلوماتهم الشرعية، بما يحقق الأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد.

وقدّم "العصيمي" شكره لمدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبة، لتسهيل مهمة الفرع في أداء وتنفيذ البرنامج، ولمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بنجران، على دعمها للبرامج.

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