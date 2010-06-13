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"الصحة" تعلن عن ٥١٢ وظيفة طبيب أسنان وتؤكد: للسعوديين فقط

دعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة

أعلنت "الصحة" عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

ودعت الوزارة، من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/ 2019 من خلال الرابط التالي:

https://eservices.mcs.gov.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن عن ٥١٢ وظيفة طبيب أسنان وتؤكد: للسعوديين فقط
سبق

أعلنت "الصحة" عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

ودعت الوزارة، من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/ 2019 من خلال الرابط التالي:

https://eservices.mcs.gov.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:05 AM

"الصحة" تعلن عن ٥١٢ وظيفة طبيب أسنان وتؤكد: للسعوديين فقط

دعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
2,828

أعلنت "الصحة" عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

ودعت الوزارة، من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/ 2019 من خلال الرابط التالي:

https://eservices.mcs.gov.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,658
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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31,497
29 مليار ..

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