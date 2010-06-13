"الصحة" تعلن عن ٥١٢ وظيفة طبيب أسنان وتؤكد: للسعوديين فقط
دعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة
أعلنت "الصحة" عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط.
ودعت الوزارة، من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/ 2019 من خلال الرابط التالي:
https://eservices.mcs.gov.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx
"الصحة" تعلن عن ٥١٢ وظيفة طبيب أسنان وتؤكد: للسعوديين فقط
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-06-13
أعلنت "الصحة" عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط.
ودعت الوزارة، من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/ 2019 من خلال الرابط التالي:
https://eservices.mcs.gov.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:05 AM
"الصحة" تعلن عن ٥١٢ وظيفة طبيب أسنان وتؤكد: للسعوديين فقط
دعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة
أعلنت "الصحة" عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط.
ودعت الوزارة، من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/ 2019 من خلال الرابط التالي:
https://eservices.mcs.gov.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx