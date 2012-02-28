شاهد.. "بندر بن سلطان" يزور مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي

استقبله "العيسى".. و "سعود القحطاني" يكشف تفاصيل الزيارة

زار الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ، مركز الدراسات والشؤون الاعلامية في الديوان الملكي.

وكان في استقباله خلال الزيارة رئيس الديوان الملكي خالد العيسى.

وكشف "سعود القحطاني" المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية تفاصيل الزيارة قائلاً : "

تشرفت وزملائي بتشريف أسطورة السياسة الأمير بندر بن سلطان لمركز الدراسات والشؤون الإعلامية ، وكان باستقباله رئيس الديوان الملكي الأخ خالد العيسى. استمرت الزيارة ١٢ ساعة، تم فيها تقديم عدد من الإيجازات ثم قام بإلقاء محاضرة تاريخية في السياسة والأمن لمدة أربع ساعات".

‏وأضاف " أكرمنا الأمير بندر بن سلطان بكتابة كلمة أبوية تشجيعية في سجل كبار الزوار؛ وهي بحق وسام على صدورنا جميعًا في مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي".