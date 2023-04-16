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جمعية التنمية الأسرية تطلق حملة إعلامية تحت شعار "التزامك وقاية وصحتك أمانة"

تستمر 10 أيام.. تضامنًا ودعمًا لجهود المملكة في مكافحة ‫فيروس كورونا

أطلقت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر الجنوب التابعة لمنطقة نجران اليوم الأربعاء، حملة إعلامية تحت عنوان "التزامك وقاية وصحتك أمانة" وذلك تضامنًا ودعمًا للجهود الوطنية التي تقدمها وتنفذها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة لمكافحة ‫فيروس كورونا المستجد وتستمر لمدة 10 أيام.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد بن حمد آل سالم، بأن الجمعية تستهدف في حملتها نشر عددٍ من البوسترات الإلكترونية والمقاطع والرسائل الإرشادية الموجهة لتوعية الأسرة والمجتمع بأهمية الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الحكومية الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا وطرق التصدي له.

ويُضاف إلى هذا، نشرات إلكترونية ومقاطع فيديو تثقيفية بأهمية التباعد الاجتماعي وذلك بأهم الممارسات الإيجابية وعدد من النصائح التي يمكن للأسرة تنفيذها في المنزل خلال فترة الحجر المنزلي ومنع التجول.

وأشار "آل سالم" إلى أنه سيواكب هذه المبادرة مجموعة من المسابقات الإلكترونية والأسئلة اليومية والتي تعزز جوانب التوعية والتثقيف في محاربة هذا الوباء وذلك من خلال مواقع التواصل المختلفة، ولمزيد من الاطلاع يرجى زيارة موقع الجمعية على تويتر ( twitter.com/badraoe20013 ).

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جمعية التنمية الأسرية تطلق حملة إعلامية تحت شعار "التزامك وقاية وصحتك أمانة"
سبق

أطلقت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر الجنوب التابعة لمنطقة نجران اليوم الأربعاء، حملة إعلامية تحت عنوان "التزامك وقاية وصحتك أمانة" وذلك تضامنًا ودعمًا للجهود الوطنية التي تقدمها وتنفذها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة لمكافحة ‫فيروس كورونا المستجد وتستمر لمدة 10 أيام.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد بن حمد آل سالم، بأن الجمعية تستهدف في حملتها نشر عددٍ من البوسترات الإلكترونية والمقاطع والرسائل الإرشادية الموجهة لتوعية الأسرة والمجتمع بأهمية الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الحكومية الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا وطرق التصدي له.

ويُضاف إلى هذا، نشرات إلكترونية ومقاطع فيديو تثقيفية بأهمية التباعد الاجتماعي وذلك بأهم الممارسات الإيجابية وعدد من النصائح التي يمكن للأسرة تنفيذها في المنزل خلال فترة الحجر المنزلي ومنع التجول.

وأشار "آل سالم" إلى أنه سيواكب هذه المبادرة مجموعة من المسابقات الإلكترونية والأسئلة اليومية والتي تعزز جوانب التوعية والتثقيف في محاربة هذا الوباء وذلك من خلال مواقع التواصل المختلفة، ولمزيد من الاطلاع يرجى زيارة موقع الجمعية على تويتر ( twitter.com/badraoe20013 ).

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:52 PM

جمعية التنمية الأسرية تطلق حملة إعلامية تحت شعار "التزامك وقاية وصحتك أمانة"

تستمر 10 أيام.. تضامنًا ودعمًا لجهود المملكة في مكافحة ‫فيروس كورونا

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بندر آل عوض - نجران
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أطلقت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر الجنوب التابعة لمنطقة نجران اليوم الأربعاء، حملة إعلامية تحت عنوان "التزامك وقاية وصحتك أمانة" وذلك تضامنًا ودعمًا للجهود الوطنية التي تقدمها وتنفذها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة لمكافحة ‫فيروس كورونا المستجد وتستمر لمدة 10 أيام.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد بن حمد آل سالم، بأن الجمعية تستهدف في حملتها نشر عددٍ من البوسترات الإلكترونية والمقاطع والرسائل الإرشادية الموجهة لتوعية الأسرة والمجتمع بأهمية الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الحكومية الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا وطرق التصدي له.

ويُضاف إلى هذا، نشرات إلكترونية ومقاطع فيديو تثقيفية بأهمية التباعد الاجتماعي وذلك بأهم الممارسات الإيجابية وعدد من النصائح التي يمكن للأسرة تنفيذها في المنزل خلال فترة الحجر المنزلي ومنع التجول.

وأشار "آل سالم" إلى أنه سيواكب هذه المبادرة مجموعة من المسابقات الإلكترونية والأسئلة اليومية والتي تعزز جوانب التوعية والتثقيف في محاربة هذا الوباء وذلك من خلال مواقع التواصل المختلفة، ولمزيد من الاطلاع يرجى زيارة موقع الجمعية على تويتر ( twitter.com/badraoe20013 ).

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