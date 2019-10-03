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عمالة وافدة تسيطر على المكاتب العقارية جنوب مكة.. ومواطنون: أين الرقابة؟

تشكّل الأكثر بيعًا وعرضًا على مستوى مخططات المنطقة

فرضت عمالة وافدة سيطرتها شبه المحكمة على المكاتب العقارية بمخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة، والتي تشكّل الأكثر بيعًا وعرضًا على مستوى مخططات المنطقة، فضلًا عما تشهده من تطوير عمراني متسارع.

وتساءل عدد من المواطنين عن أسباب غياب الجهات الرقابية عن مثل هذه المكاتب المنتشرة، خاصةً جنوبي مكة المكرمة، بالذات في مخططات ولي العهد "8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1"، لافتين إلى أن عمالة وافدة هي من تقوم بعملية البيع وعرض القطع والتحكم في أسعارها؛ في إشارة لهم إلى أن السيطرة في تلك المخططات شبه محكمة للعمالة الوافدة على المكاتب العقارية، محمّلين أصحاب تلك المكاتب الأسباب وراء ذلك.

وطالب المواطنون بضرورة توطين المكاتب العقارية في جنوب مكة المكرمة؛ كون المنطقة تشهد بيعًا وشراء على مدار العام دون انقطاع، إلى جانب أن المخططات هناك تضم آلاف القطع وتعتبر الأكثر على مستوى المنطقة، وتشهد حراكًا عقاريًّا مربحًا، يُفترض أن تديره كوادر وطنية؛ وذلك لخلق فرص جديدة وظيفية للشباب ليحلوا محل العمالة الوافدة.

"سبق" بدورها طرحت المشكلة على طاولة الخبير العقاري نايف القرني، الذي أكد أن السبب الرئيس وراء سيطرة العمالة الوافدة على المكاتب العقارية؛ هو غياب الوعي لدى المواطن الذي بدوره يمتلك المؤسسة وهو المعني وصاحب القرار.

وقال "القرني": إن كان لدى المواطن الوعي الكافي بحجم الضرر الذي سيلحق بالسوق، عندها لن يسمح بأن يحل الأجنبي في المكتب ويصبح هو من يدير تلك المؤسسة".

وعن قرار توطين مكاتب العقار ومدى تطبيقه؛ قال: "بالنسبة لتوطين المكاتب العقارية فهنالك كثير من المكاتب تماشت مع هذا القرار وتعاملت معه بوعي كافٍ وفعلت بجدارة، وأما من لم يستوعب هذا القرار فعليه أن يواجه الجهات الرقابية التي بدورها ستطبق بحقه النظام".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمالة وافدة تسيطر على المكاتب العقارية جنوب مكة.. ومواطنون: أين الرقابة؟
سبق

فرضت عمالة وافدة سيطرتها شبه المحكمة على المكاتب العقارية بمخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة، والتي تشكّل الأكثر بيعًا وعرضًا على مستوى مخططات المنطقة، فضلًا عما تشهده من تطوير عمراني متسارع.

وتساءل عدد من المواطنين عن أسباب غياب الجهات الرقابية عن مثل هذه المكاتب المنتشرة، خاصةً جنوبي مكة المكرمة، بالذات في مخططات ولي العهد "8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1"، لافتين إلى أن عمالة وافدة هي من تقوم بعملية البيع وعرض القطع والتحكم في أسعارها؛ في إشارة لهم إلى أن السيطرة في تلك المخططات شبه محكمة للعمالة الوافدة على المكاتب العقارية، محمّلين أصحاب تلك المكاتب الأسباب وراء ذلك.

وطالب المواطنون بضرورة توطين المكاتب العقارية في جنوب مكة المكرمة؛ كون المنطقة تشهد بيعًا وشراء على مدار العام دون انقطاع، إلى جانب أن المخططات هناك تضم آلاف القطع وتعتبر الأكثر على مستوى المنطقة، وتشهد حراكًا عقاريًّا مربحًا، يُفترض أن تديره كوادر وطنية؛ وذلك لخلق فرص جديدة وظيفية للشباب ليحلوا محل العمالة الوافدة.

"سبق" بدورها طرحت المشكلة على طاولة الخبير العقاري نايف القرني، الذي أكد أن السبب الرئيس وراء سيطرة العمالة الوافدة على المكاتب العقارية؛ هو غياب الوعي لدى المواطن الذي بدوره يمتلك المؤسسة وهو المعني وصاحب القرار.

وقال "القرني": إن كان لدى المواطن الوعي الكافي بحجم الضرر الذي سيلحق بالسوق، عندها لن يسمح بأن يحل الأجنبي في المكتب ويصبح هو من يدير تلك المؤسسة".

وعن قرار توطين مكاتب العقار ومدى تطبيقه؛ قال: "بالنسبة لتوطين المكاتب العقارية فهنالك كثير من المكاتب تماشت مع هذا القرار وتعاملت معه بوعي كافٍ وفعلت بجدارة، وأما من لم يستوعب هذا القرار فعليه أن يواجه الجهات الرقابية التي بدورها ستطبق بحقه النظام".

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
08:03 PM

عمالة وافدة تسيطر على المكاتب العقارية جنوب مكة.. ومواطنون: أين الرقابة؟

تشكّل الأكثر بيعًا وعرضًا على مستوى مخططات المنطقة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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فرضت عمالة وافدة سيطرتها شبه المحكمة على المكاتب العقارية بمخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة، والتي تشكّل الأكثر بيعًا وعرضًا على مستوى مخططات المنطقة، فضلًا عما تشهده من تطوير عمراني متسارع.

وتساءل عدد من المواطنين عن أسباب غياب الجهات الرقابية عن مثل هذه المكاتب المنتشرة، خاصةً جنوبي مكة المكرمة، بالذات في مخططات ولي العهد "8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1"، لافتين إلى أن عمالة وافدة هي من تقوم بعملية البيع وعرض القطع والتحكم في أسعارها؛ في إشارة لهم إلى أن السيطرة في تلك المخططات شبه محكمة للعمالة الوافدة على المكاتب العقارية، محمّلين أصحاب تلك المكاتب الأسباب وراء ذلك.

وطالب المواطنون بضرورة توطين المكاتب العقارية في جنوب مكة المكرمة؛ كون المنطقة تشهد بيعًا وشراء على مدار العام دون انقطاع، إلى جانب أن المخططات هناك تضم آلاف القطع وتعتبر الأكثر على مستوى المنطقة، وتشهد حراكًا عقاريًّا مربحًا، يُفترض أن تديره كوادر وطنية؛ وذلك لخلق فرص جديدة وظيفية للشباب ليحلوا محل العمالة الوافدة.

"سبق" بدورها طرحت المشكلة على طاولة الخبير العقاري نايف القرني، الذي أكد أن السبب الرئيس وراء سيطرة العمالة الوافدة على المكاتب العقارية؛ هو غياب الوعي لدى المواطن الذي بدوره يمتلك المؤسسة وهو المعني وصاحب القرار.

وقال "القرني": إن كان لدى المواطن الوعي الكافي بحجم الضرر الذي سيلحق بالسوق، عندها لن يسمح بأن يحل الأجنبي في المكتب ويصبح هو من يدير تلك المؤسسة".

وعن قرار توطين مكاتب العقار ومدى تطبيقه؛ قال: "بالنسبة لتوطين المكاتب العقارية فهنالك كثير من المكاتب تماشت مع هذا القرار وتعاملت معه بوعي كافٍ وفعلت بجدارة، وأما من لم يستوعب هذا القرار فعليه أن يواجه الجهات الرقابية التي بدورها ستطبق بحقه النظام".

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