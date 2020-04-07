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مشروعات تنفذ ومليارات تنفق.. 5 أعوام من عطاء "سلمان للإغاثة".. هنا فيض بـ4 دول

بتعاون 144 شريكًا محليًّا وإقليميًّا.. كان الغذاء والصحة والتعليم على رأس الأولويات

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه في مايو 2015م حتى شهر مارس 2020م، 1.255 مشروعًا شملت مختلف دول وشعوب العالم المحتاجة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات و368 مليونًا و256 ألف دولار أمريكي بالتعاون مع 144 شريكًا محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، جاءت في مقدمة الدول المدعومة: الجمهورية اليمنية بنسبة 68.45% من المشاريع، تليها فلسطين بنسبة 8.18%، ثم سوريا بنسبة 6.61%، بعدها الصومال بنسبة 4.39%.

ونفّذ المركز في اليمن حتى مارس الماضي 453 مشروعًا بقيمة مليارين و990 مليونًا و268 ألف دولار بالتعاون مع 80 شريكًا، كان للقطاع الصحي 204 مشاريع، وقطاع الأمن الغذائي 79 مشروعًا، و26 مشروعًا نُفّذت في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و21 مشروعًا في التعافي المبكر، و27 مشروعًا في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و26 مشروعًا في مجال الإيواء، و21 مشروعًا في الحماية، و15 مشروعًا في القطاع التعليمي، و7 مشاريع في الخدمات اللوجستية، و7 مشاريع أخرى في التغذية، ومشروع واحد في الاتصالات في حالات الطوارئ؛ فضلًا عن 19 مشروعًا في قطاعات أخرى.

وفي فلسطين، قام المركز بتنفيذ 84 مشروعًا للمحتاجين بقيمة إجمالية تبلغ 357 مليونًا و372 ألف دولار بالتعاون مع 17 شريكًا؛ حيث نفّذ 19 مشروعًا في القطاع الصحي، و31 مشروعًا في الأمن الغذائي، و11 مشروعًا في الإيواء، و11 مشروعًا آخر في قطاع التعليم، ومشروعين في الخدمات اللوجستية، ومشروعين آخرين في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعين كذلك في التعافي المبكر، ومشروع في الحماية، ومشروع في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و4 مشاريع في قطاعات متعددة أخرى.

كما نفّذ المركز منذ تأسيسه حتى مارس 2020م في سوريا 211 مشروعًا بقيمة 288 مليونًا و851 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 40 شريكًا، كان لقطاع الأمن الغذائي 78 مشروعًا، وقطاع الإيواء 52 مشروعًا، وقطاع الصحة 36 مشروعًا، و11مشروعًا في التعليم، و4 مشاريع في الأعمال الخيرية، و4 مشاريع مثلها في الحماية، و3 مشاريع في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و3 مشاريع أخرى في التعافي المبكر، ومشروعان في قطاع التغذية، ومشروع واحد في الخدمات اللوجستية ومشروع آخر في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية؛ فضلًا عن 16 مشروعًا في قطاعات أخرى.

ونفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة للمتضررين في الصومال 50 مشروعًا بقيمة 191 مليونًا و976 آلاف دولار أمريكي بالتعاون مع 7 شركاء، شملت 25 مشروعًا في مجال الأمن الغذائي، و10 مشاريع في المجال الصحي، و3 مشاريع في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعين في القطاع الإيوائي، و4 مشاريع في التعافي المبكر، ومشروعان في قطاع التغذية، ومشروع واحد في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية؛ فضلًا عن دعم المركز 3 مشاريع في قطاعات متعددة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشروعات تنفذ ومليارات تنفق.. 5 أعوام من عطاء "سلمان للإغاثة".. هنا فيض بـ4 دول
سبق

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه في مايو 2015م حتى شهر مارس 2020م، 1.255 مشروعًا شملت مختلف دول وشعوب العالم المحتاجة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات و368 مليونًا و256 ألف دولار أمريكي بالتعاون مع 144 شريكًا محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، جاءت في مقدمة الدول المدعومة: الجمهورية اليمنية بنسبة 68.45% من المشاريع، تليها فلسطين بنسبة 8.18%، ثم سوريا بنسبة 6.61%، بعدها الصومال بنسبة 4.39%.

ونفّذ المركز في اليمن حتى مارس الماضي 453 مشروعًا بقيمة مليارين و990 مليونًا و268 ألف دولار بالتعاون مع 80 شريكًا، كان للقطاع الصحي 204 مشاريع، وقطاع الأمن الغذائي 79 مشروعًا، و26 مشروعًا نُفّذت في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و21 مشروعًا في التعافي المبكر، و27 مشروعًا في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و26 مشروعًا في مجال الإيواء، و21 مشروعًا في الحماية، و15 مشروعًا في القطاع التعليمي، و7 مشاريع في الخدمات اللوجستية، و7 مشاريع أخرى في التغذية، ومشروع واحد في الاتصالات في حالات الطوارئ؛ فضلًا عن 19 مشروعًا في قطاعات أخرى.

وفي فلسطين، قام المركز بتنفيذ 84 مشروعًا للمحتاجين بقيمة إجمالية تبلغ 357 مليونًا و372 ألف دولار بالتعاون مع 17 شريكًا؛ حيث نفّذ 19 مشروعًا في القطاع الصحي، و31 مشروعًا في الأمن الغذائي، و11 مشروعًا في الإيواء، و11 مشروعًا آخر في قطاع التعليم، ومشروعين في الخدمات اللوجستية، ومشروعين آخرين في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعين كذلك في التعافي المبكر، ومشروع في الحماية، ومشروع في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و4 مشاريع في قطاعات متعددة أخرى.

كما نفّذ المركز منذ تأسيسه حتى مارس 2020م في سوريا 211 مشروعًا بقيمة 288 مليونًا و851 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 40 شريكًا، كان لقطاع الأمن الغذائي 78 مشروعًا، وقطاع الإيواء 52 مشروعًا، وقطاع الصحة 36 مشروعًا، و11مشروعًا في التعليم، و4 مشاريع في الأعمال الخيرية، و4 مشاريع مثلها في الحماية، و3 مشاريع في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و3 مشاريع أخرى في التعافي المبكر، ومشروعان في قطاع التغذية، ومشروع واحد في الخدمات اللوجستية ومشروع آخر في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية؛ فضلًا عن 16 مشروعًا في قطاعات أخرى.

ونفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة للمتضررين في الصومال 50 مشروعًا بقيمة 191 مليونًا و976 آلاف دولار أمريكي بالتعاون مع 7 شركاء، شملت 25 مشروعًا في مجال الأمن الغذائي، و10 مشاريع في المجال الصحي، و3 مشاريع في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعين في القطاع الإيوائي، و4 مشاريع في التعافي المبكر، ومشروعان في قطاع التغذية، ومشروع واحد في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية؛ فضلًا عن دعم المركز 3 مشاريع في قطاعات متعددة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
01:39 PM

مشروعات تنفذ ومليارات تنفق.. 5 أعوام من عطاء "سلمان للإغاثة".. هنا فيض بـ4 دول

بتعاون 144 شريكًا محليًّا وإقليميًّا.. كان الغذاء والصحة والتعليم على رأس الأولويات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه في مايو 2015م حتى شهر مارس 2020م، 1.255 مشروعًا شملت مختلف دول وشعوب العالم المحتاجة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات و368 مليونًا و256 ألف دولار أمريكي بالتعاون مع 144 شريكًا محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، جاءت في مقدمة الدول المدعومة: الجمهورية اليمنية بنسبة 68.45% من المشاريع، تليها فلسطين بنسبة 8.18%، ثم سوريا بنسبة 6.61%، بعدها الصومال بنسبة 4.39%.

ونفّذ المركز في اليمن حتى مارس الماضي 453 مشروعًا بقيمة مليارين و990 مليونًا و268 ألف دولار بالتعاون مع 80 شريكًا، كان للقطاع الصحي 204 مشاريع، وقطاع الأمن الغذائي 79 مشروعًا، و26 مشروعًا نُفّذت في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و21 مشروعًا في التعافي المبكر، و27 مشروعًا في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و26 مشروعًا في مجال الإيواء، و21 مشروعًا في الحماية، و15 مشروعًا في القطاع التعليمي، و7 مشاريع في الخدمات اللوجستية، و7 مشاريع أخرى في التغذية، ومشروع واحد في الاتصالات في حالات الطوارئ؛ فضلًا عن 19 مشروعًا في قطاعات أخرى.

وفي فلسطين، قام المركز بتنفيذ 84 مشروعًا للمحتاجين بقيمة إجمالية تبلغ 357 مليونًا و372 ألف دولار بالتعاون مع 17 شريكًا؛ حيث نفّذ 19 مشروعًا في القطاع الصحي، و31 مشروعًا في الأمن الغذائي، و11 مشروعًا في الإيواء، و11 مشروعًا آخر في قطاع التعليم، ومشروعين في الخدمات اللوجستية، ومشروعين آخرين في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعين كذلك في التعافي المبكر، ومشروع في الحماية، ومشروع في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و4 مشاريع في قطاعات متعددة أخرى.

كما نفّذ المركز منذ تأسيسه حتى مارس 2020م في سوريا 211 مشروعًا بقيمة 288 مليونًا و851 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 40 شريكًا، كان لقطاع الأمن الغذائي 78 مشروعًا، وقطاع الإيواء 52 مشروعًا، وقطاع الصحة 36 مشروعًا، و11مشروعًا في التعليم، و4 مشاريع في الأعمال الخيرية، و4 مشاريع مثلها في الحماية، و3 مشاريع في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و3 مشاريع أخرى في التعافي المبكر، ومشروعان في قطاع التغذية، ومشروع واحد في الخدمات اللوجستية ومشروع آخر في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية؛ فضلًا عن 16 مشروعًا في قطاعات أخرى.

ونفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة للمتضررين في الصومال 50 مشروعًا بقيمة 191 مليونًا و976 آلاف دولار أمريكي بالتعاون مع 7 شركاء، شملت 25 مشروعًا في مجال الأمن الغذائي، و10 مشاريع في المجال الصحي، و3 مشاريع في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعين في القطاع الإيوائي، و4 مشاريع في التعافي المبكر، ومشروعان في قطاع التغذية، ومشروع واحد في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية؛ فضلًا عن دعم المركز 3 مشاريع في قطاعات متعددة.

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