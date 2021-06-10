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مكة المكرمة.. انطلاق مؤتمر إعلان المصالحة التاريخية بين باكستان وأفغانستان

يجمع للمرة الأولى على طاولة واحدة كبار علماء البلدين في منجز تاريخي

انطلق، صباح اليوم، مؤتمر إعلان السلام والمصالحة التاريخية بين #باكستان و #أفغانستان في مكة المكرمة.

وتستضيف رابطة العالم الإسلامي اليوم، بمكة المكرمة، المؤتمر الإسلامي «إعلان السلام في أفغانستان»، الذي يجمع للمرة الأولى على طاولة واحدة كبار علماء أفغانستان وباكستان؛ في منجز تاريخي موحد نحو تحقيق المصالحة بين الفئات المتقاتلة لإنهاء الاقتتال، وترسيخ دعائم السلام في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك برعاية ودعم من السعودية.

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مكة المكرمة.. انطلاق مؤتمر إعلان المصالحة التاريخية بين باكستان وأفغانستان
سبق

انطلق، صباح اليوم، مؤتمر إعلان السلام والمصالحة التاريخية بين #باكستان و #أفغانستان في مكة المكرمة.

وتستضيف رابطة العالم الإسلامي اليوم، بمكة المكرمة، المؤتمر الإسلامي «إعلان السلام في أفغانستان»، الذي يجمع للمرة الأولى على طاولة واحدة كبار علماء أفغانستان وباكستان؛ في منجز تاريخي موحد نحو تحقيق المصالحة بين الفئات المتقاتلة لإنهاء الاقتتال، وترسيخ دعائم السلام في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك برعاية ودعم من السعودية.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
11:34 AM
اخر تعديل
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
12:45 PM

مكة المكرمة.. انطلاق مؤتمر إعلان المصالحة التاريخية بين باكستان وأفغانستان

يجمع للمرة الأولى على طاولة واحدة كبار علماء البلدين في منجز تاريخي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلق، صباح اليوم، مؤتمر إعلان السلام والمصالحة التاريخية بين #باكستان و #أفغانستان في مكة المكرمة.

وتستضيف رابطة العالم الإسلامي اليوم، بمكة المكرمة، المؤتمر الإسلامي «إعلان السلام في أفغانستان»، الذي يجمع للمرة الأولى على طاولة واحدة كبار علماء أفغانستان وباكستان؛ في منجز تاريخي موحد نحو تحقيق المصالحة بين الفئات المتقاتلة لإنهاء الاقتتال، وترسيخ دعائم السلام في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك برعاية ودعم من السعودية.

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