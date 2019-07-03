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لاستقبال 241 معلماً .. مدير "تعليم الأفلاج" يتابع تهيئة قاعات التدريب

34 دورة تدريبية تنطلق الأحد ينفّذها 16 مدرباً بإدارة التطوير المهني

تفقّد مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة؛ اليوم، مقر إدارة التطوير المهني التعليمي بالمحافظة، واطلع على آخر الاستعدادات لاستقبال برامج التدريبي الصيفي الأسبوع المقبل.

واستمع آل مغيرة؛ من مشرف التطوير المهني التعليمي عبدالله آل فواز؛ خلال جولاته في قاعات التدريب، لشرحٍ عن آلية العمل لاستقبال المتدربين وتوزيع القاعات وتجهيزها للمدربين.

يُذكر أن 241 متدرباً التحقوا بـ 34 دورة تدريبية "بنين" من برامج التدريب الصيفي يقدمها 16 مدرباً، تنطلق أولها يوم الأحد المقبل في إدارة التطوير المهني التعليمي بـ "تعليم الأفلاج".

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لاستقبال 241 معلماً .. مدير "تعليم الأفلاج" يتابع تهيئة قاعات التدريب
سبق

تفقّد مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة؛ اليوم، مقر إدارة التطوير المهني التعليمي بالمحافظة، واطلع على آخر الاستعدادات لاستقبال برامج التدريبي الصيفي الأسبوع المقبل.

واستمع آل مغيرة؛ من مشرف التطوير المهني التعليمي عبدالله آل فواز؛ خلال جولاته في قاعات التدريب، لشرحٍ عن آلية العمل لاستقبال المتدربين وتوزيع القاعات وتجهيزها للمدربين.

يُذكر أن 241 متدرباً التحقوا بـ 34 دورة تدريبية "بنين" من برامج التدريب الصيفي يقدمها 16 مدرباً، تنطلق أولها يوم الأحد المقبل في إدارة التطوير المهني التعليمي بـ "تعليم الأفلاج".

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
01:41 PM

لاستقبال 241 معلماً .. مدير "تعليم الأفلاج" يتابع تهيئة قاعات التدريب

34 دورة تدريبية تنطلق الأحد ينفّذها 16 مدرباً بإدارة التطوير المهني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تفقّد مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة؛ اليوم، مقر إدارة التطوير المهني التعليمي بالمحافظة، واطلع على آخر الاستعدادات لاستقبال برامج التدريبي الصيفي الأسبوع المقبل.

واستمع آل مغيرة؛ من مشرف التطوير المهني التعليمي عبدالله آل فواز؛ خلال جولاته في قاعات التدريب، لشرحٍ عن آلية العمل لاستقبال المتدربين وتوزيع القاعات وتجهيزها للمدربين.

يُذكر أن 241 متدرباً التحقوا بـ 34 دورة تدريبية "بنين" من برامج التدريب الصيفي يقدمها 16 مدرباً، تنطلق أولها يوم الأحد المقبل في إدارة التطوير المهني التعليمي بـ "تعليم الأفلاج".

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