الأرصاد: استمرار الأمطار المصحوبة برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على 8 مناطق

تتوقع أمطاراً رعدية على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كم على مناطق: تبوك، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرمة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.