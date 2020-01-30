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تركي بن طلال يسلم 19 وحدة سكنية لمستفيدي "جمعية البر بأبها"

منوهًا بدعم القيادة للمواطن في توفير السكن الملائم

أكد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أن توجيهات قيادة هذه البلاد تحرص على حفظ حق المواطن؛ ودعمه في إيجاد السكن المناسب له ولأسرته بما يضمن لهم الحياة الكريمة.

جاء ذلك خلال تسليمه اليوم تسع عشرة أسرة من مستفيدي جمعية البر بأبها وحداتهم السكنية عن طريق برنامج "مساكن"، ضمن الاتفاقية الإطارية بين الجمعية ووزارة الإسكان (الإسكان التنموي) .

ومن جانبه أشار أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أن جمعية البر بأبها أتمت حتى الآن تسليم 249 وحدة سكنية لمستفيديها تلبية لحاجتهم وتمكينهم من السكن المناسب سواءً بالتملك أو الانتفاع، مؤكداً استمرار تنفيذ هذا البرنامج للمستفيدين بما يعزز العمل الاجتماعي الذي تقدمه الجمعية.

تركي بن طلال مساكن جمعية البر بأبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تركي بن طلال يسلم 19 وحدة سكنية لمستفيدي "جمعية البر بأبها"
سبق

أكد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أن توجيهات قيادة هذه البلاد تحرص على حفظ حق المواطن؛ ودعمه في إيجاد السكن المناسب له ولأسرته بما يضمن لهم الحياة الكريمة.

جاء ذلك خلال تسليمه اليوم تسع عشرة أسرة من مستفيدي جمعية البر بأبها وحداتهم السكنية عن طريق برنامج "مساكن"، ضمن الاتفاقية الإطارية بين الجمعية ووزارة الإسكان (الإسكان التنموي) .

ومن جانبه أشار أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أن جمعية البر بأبها أتمت حتى الآن تسليم 249 وحدة سكنية لمستفيديها تلبية لحاجتهم وتمكينهم من السكن المناسب سواءً بالتملك أو الانتفاع، مؤكداً استمرار تنفيذ هذا البرنامج للمستفيدين بما يعزز العمل الاجتماعي الذي تقدمه الجمعية.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
07:51 PM

تركي بن طلال يسلم 19 وحدة سكنية لمستفيدي "جمعية البر بأبها"

منوهًا بدعم القيادة للمواطن في توفير السكن الملائم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أكد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أن توجيهات قيادة هذه البلاد تحرص على حفظ حق المواطن؛ ودعمه في إيجاد السكن المناسب له ولأسرته بما يضمن لهم الحياة الكريمة.

جاء ذلك خلال تسليمه اليوم تسع عشرة أسرة من مستفيدي جمعية البر بأبها وحداتهم السكنية عن طريق برنامج "مساكن"، ضمن الاتفاقية الإطارية بين الجمعية ووزارة الإسكان (الإسكان التنموي) .

ومن جانبه أشار أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أن جمعية البر بأبها أتمت حتى الآن تسليم 249 وحدة سكنية لمستفيديها تلبية لحاجتهم وتمكينهم من السكن المناسب سواءً بالتملك أو الانتفاع، مؤكداً استمرار تنفيذ هذا البرنامج للمستفيدين بما يعزز العمل الاجتماعي الذي تقدمه الجمعية.

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