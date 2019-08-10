بالفيديو.. رِحلَةُ عَامٍ من صِنَاعةِ الجَمَالِ والبهاء تروى لكم في فيلم

وثائقي "كسوة الكعبة المشرفة" يبرز جهود الدولة متناولاً جميع المراحل

أعادت رئاسة شؤون الحرمين اليوم نشر الفيلم الوثائقي "كسوة الكعبة المشرفة" والذي تمت ترجمته للغة الإنجليزية، ويبرز جهود الدولة –رعاها الله- في صناعة كسوة الكعبة المشرفة متناولاً جميع مراحل الصناعة التي تمر بها الكسوة على مدار عام كامل من العمل.



وتسعى الرئاسة من خلال هذه الأفلام والبرامج إلى غرس وتعزيز الممارسات الصحيحة والقيم النبيلة تجاه المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي تفضي إلى تقديس وتوقير بيت الله الحرام، وإبراز الدور العلمي والدعوي للحرمين الشريفين، ونشر رسالتهما السامية، رسالة الاعتدال والوسطية والتسامح.



وكانت قد بدأت مساء أمس, مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد (160) فنياً وصانعاً جرياً على عادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مثل هذا اليوم من كل عام.



وتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة، بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.



وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري أنه تم إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث تم رفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم وتم تثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب بعد أن تم حلّ حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها سقط الجنب القديم من أسفل وبقي الجنب الجديد، وتكررت العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها تم وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.

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