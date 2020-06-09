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زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة بورو الإندونيسية

وكالة الرصد الزلزالي: كان على عُمق عشرة كيلومترات

ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب جزيرة بورو، في إقليم جزر مولوكا شرق إندونيسيا.

وأفادت وكالة رصد الزلازل وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، بأن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، ومن غير المتوقع أن يتسبب في موجات مد عاتية (تسونامي).

زلزال إندونيسيا

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زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة بورو الإندونيسية
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب جزيرة بورو، في إقليم جزر مولوكا شرق إندونيسيا.

وأفادت وكالة رصد الزلازل وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، بأن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، ومن غير المتوقع أن يتسبب في موجات مد عاتية (تسونامي).

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
12:13 PM

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة بورو الإندونيسية

وكالة الرصد الزلزالي: كان على عُمق عشرة كيلومترات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب جزيرة بورو، في إقليم جزر مولوكا شرق إندونيسيا.

وأفادت وكالة رصد الزلازل وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، بأن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، ومن غير المتوقع أن يتسبب في موجات مد عاتية (تسونامي).

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