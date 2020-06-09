وأفادت وكالة رصد الزلازل وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، بأن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، ومن غير المتوقع أن يتسبب في موجات مد عاتية (تسونامي).

ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب جزيرة بورو، في إقليم جزر مولوكا شرق إندونيسيا.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة بورو الإندونيسية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-09 ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب جزيرة بورو، في إقليم جزر مولوكا شرق إندونيسيا. وأفادت وكالة رصد الزلازل وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، بأن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، ومن غير المتوقع أن يتسبب في موجات مد عاتية (تسونامي).

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 12:13 PM

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة بورو الإندونيسية وكالة الرصد الزلزالي: كان على عُمق عشرة كيلومترات





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ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب جزيرة بورو، في إقليم جزر مولوكا شرق إندونيسيا.

وأفادت وكالة رصد الزلازل وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، بأن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، ومن غير المتوقع أن يتسبب في موجات مد عاتية (تسونامي).