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العثور على "مفقود بقيق" متوفى في الصحراء .. وشقيقه: مات عطشاً

أخوه لـ "سبق": مركبته كانت قرب مستوصف وجوارها جوّاله وملابسه

أكّدت مصادر "سبق"، العثور على المفقود خشمان فهيد العتيبي؛ متوفى بعد أن كان قد فُقد يوم الجمعة الموافق 29 من شهر ذي الحجه الماضي؛ حيث كان قد عُثر على مركبته في بلدة جوف بن هاجر.

شقيق المتوفى أكّد لـ "سبق"، خبر العثور عليه متوفى، وقال إن سبب وفاته العطش، وعُثر عليه في منطقة صلاصل التابعة لمحافظة بقيق في منطقة صحراوية، فيما تولت الجهات المعنية والأمنية إكمال الإجراءات اللازمة.

وكانت "سبق" قد نشرت، أمس، خبراً عن اختفاء المواطن خشمان فهيد العتيبي؛ الذي اختفى يوم الجمعة 29 من شهر ذي الحجة الماضي بعد العثور على مركبته في بلدة جوف بن هاجر.

شقيق المفقود، قال لـ "سبق": عثرنا على مركبة المفقود في منطقة صلاصل، وتحديداً جوار أحد المستوصفات الأهلية في البلدة، وعثرنا على هاتفه المحمول وملابسه ملقاة بجوار السيارة، وحاولنا البحث عنه دون جدوى.

وأضاف شقيق المفقود: قمنا بإبلاغ الجهات الأمنية التي تلقت البلاغ ومنذ ذلك اليوم جارٍ البحث عنه دون جدوى.

وقال شقيقه: إنه لم يكن يعاني أيَّ أمراضٍ عقلية؛ كان سليماً ويعاني فقط مرض السكري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على "مفقود بقيق" متوفى في الصحراء .. وشقيقه: مات عطشاً
سبق

أكّدت مصادر "سبق"، العثور على المفقود خشمان فهيد العتيبي؛ متوفى بعد أن كان قد فُقد يوم الجمعة الموافق 29 من شهر ذي الحجه الماضي؛ حيث كان قد عُثر على مركبته في بلدة جوف بن هاجر.

شقيق المتوفى أكّد لـ "سبق"، خبر العثور عليه متوفى، وقال إن سبب وفاته العطش، وعُثر عليه في منطقة صلاصل التابعة لمحافظة بقيق في منطقة صحراوية، فيما تولت الجهات المعنية والأمنية إكمال الإجراءات اللازمة.

وكانت "سبق" قد نشرت، أمس، خبراً عن اختفاء المواطن خشمان فهيد العتيبي؛ الذي اختفى يوم الجمعة 29 من شهر ذي الحجة الماضي بعد العثور على مركبته في بلدة جوف بن هاجر.

شقيق المفقود، قال لـ "سبق": عثرنا على مركبة المفقود في منطقة صلاصل، وتحديداً جوار أحد المستوصفات الأهلية في البلدة، وعثرنا على هاتفه المحمول وملابسه ملقاة بجوار السيارة، وحاولنا البحث عنه دون جدوى.

وأضاف شقيق المفقود: قمنا بإبلاغ الجهات الأمنية التي تلقت البلاغ ومنذ ذلك اليوم جارٍ البحث عنه دون جدوى.

وقال شقيقه: إنه لم يكن يعاني أيَّ أمراضٍ عقلية؛ كان سليماً ويعاني فقط مرض السكري.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
11:25 AM

العثور على "مفقود بقيق" متوفى في الصحراء .. وشقيقه: مات عطشاً

أخوه لـ "سبق": مركبته كانت قرب مستوصف وجوارها جوّاله وملابسه

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عبدالله السالم - الدمام
7
10,880

أكّدت مصادر "سبق"، العثور على المفقود خشمان فهيد العتيبي؛ متوفى بعد أن كان قد فُقد يوم الجمعة الموافق 29 من شهر ذي الحجه الماضي؛ حيث كان قد عُثر على مركبته في بلدة جوف بن هاجر.

شقيق المتوفى أكّد لـ "سبق"، خبر العثور عليه متوفى، وقال إن سبب وفاته العطش، وعُثر عليه في منطقة صلاصل التابعة لمحافظة بقيق في منطقة صحراوية، فيما تولت الجهات المعنية والأمنية إكمال الإجراءات اللازمة.

وكانت "سبق" قد نشرت، أمس، خبراً عن اختفاء المواطن خشمان فهيد العتيبي؛ الذي اختفى يوم الجمعة 29 من شهر ذي الحجة الماضي بعد العثور على مركبته في بلدة جوف بن هاجر.

شقيق المفقود، قال لـ "سبق": عثرنا على مركبة المفقود في منطقة صلاصل، وتحديداً جوار أحد المستوصفات الأهلية في البلدة، وعثرنا على هاتفه المحمول وملابسه ملقاة بجوار السيارة، وحاولنا البحث عنه دون جدوى.

وأضاف شقيق المفقود: قمنا بإبلاغ الجهات الأمنية التي تلقت البلاغ ومنذ ذلك اليوم جارٍ البحث عنه دون جدوى.

وقال شقيقه: إنه لم يكن يعاني أيَّ أمراضٍ عقلية؛ كان سليماً ويعاني فقط مرض السكري.

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